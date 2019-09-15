Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Eylül 2019 15:35:20 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, “Yerel yönetimlerde muhtarların yeri ve görevi göz ardı edilemez. Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır.” dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır




Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, “Yerel yönetimlerde muhtarların yeri ve görevi göz ardı edilemez. Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır.” dedi.



 

Daha Temiz, Daha Çevreci Ve Daha Modern Bir Ceylanpınar İçin Çalışmalarımızı Yoğun Bir Şekilde Sürdürdürüyoruz

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katıldı. Muhtarlarla, 2019’da Ceylanpınar'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Abdullah Aksak, "Hizmetlerimizle Ceylanpınar’ı kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız." dedi.

Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantı, oldukça samimi ve neşeli geçti. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Abdullah Aksak, daha temiz, daha çevreci ve daha modern bir Ceylanpınar için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. 



 

“Ceylanpınar'a Yakışır Hizmetler Ulaştıracağız”

Toplantının asıl amacının 2019 yılında yapılacak olan belediye faaliyetlerinde, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu belirten Başkan Aksak, sözlerini şu şekilde sürdürdü;



 

Toplantı, Başkan Aksak'ın Muhtarların Sorularını Yanıtlamasıyla Sona Erdi

“Mahallelerdeki sorun ve talepleri en iyi bilen kişiler sizlersiniz. Sizlerle birlikte bölgesel toplantılar yaparak 2019 yılı programımızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Özellikle bu yıl yapılması gereken hizmetleri acil bir şekilde tamamlayacağız ve önümüzdeki yılda yapılması gerekenleri programımıza alıp, adım adım hizmetleri yerine getireceğiz. Her alanda tüm mahallelerimize Ceylanpınar'a yakışır hizmetler ulaştıracağız. İnşallah tüm taleplere en hızlı ve etkili şekilde cevap vereceğiz. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Ceylanpınar'a değer katacağız. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Ceylanpınar'da değişim ve dönüşümün daha hızlı bir şekilde olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız.”
Samimi bir şekilde devam eden toplantı, Başkan Aksak'ın muhtarların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, “Yerel yönetimlerde muhtarların yeri ve görevi göz ardı edilemez. Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır.” dedi.
Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor
Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ankara’da düzenlenecek olan, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Şanlıurfa’nın 27 ürün ile katılacağını söyledi.
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli bir grup bilim insanı, geliştirdikleri yeni bir yöntem sayesinde dişlerin çürümesinde birincil rol oynayan diş minesi kaybının önüne geçmeyi başardı.
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat’ın cenaze törenine katıldı.
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
​Son Dakika Şanlıurfa’da Kaza! Biri Ağır 2 Yaralı
​Son Dakika Şanlıurfa’da Kaza! Biri Ağır 2 Yaralı
Şanlıurfa’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa Ak Parti'de İstifa: Ak Parti Kuruluş Felsefesinden Ayrıldı
Şanlıurfa Ak Parti'de İstifa: Ak Parti Kuruluş Felsefesinden Ayrıldı
Şanlıurfa'da AK Parti'nin kurucu üyelerinden ayrıca Şanlıurfa 25. Dönem Ak Parti Milletvekili adayı da olan Abdullah Yeşil istifa etti.
​Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
​Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfa’da İki Çocuğunu Böbrek Hastalığından Kaybeden Aile, 3'üncü Çocuğunu Kaybetmemek İçin Böbrek Nakli Bekliyor.
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:37
Güneş
06:00
Öğle
12:27
İkindi
15:56
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿