Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır

Daha Temiz, Daha Çevreci Ve Daha Modern Bir Ceylanpınar İçin Çalışmalarımızı Yoğun Bir Şekilde Sürdürdürüyoruz

“Ceylanpınar'a Yakışır Hizmetler Ulaştıracağız”

Toplantı, Başkan Aksak'ın Muhtarların Sorularını Yanıtlamasıyla Sona Erdi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel TaşıdırCeylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, “Yerel yönetimlerde muhtarların yeri ve görevi göz ardı edilemez. Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır.” dedi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katıldı. Muhtarlarla, 2019’da Ceylanpınar'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Abdullah Aksak, "Hizmetlerimizle Ceylanpınar’ı kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız." dedi.Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantı, oldukça samimi ve neşeli geçti. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Abdullah Aksak, daha temiz, daha çevreci ve daha modern bir Ceylanpınar için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.Toplantının asıl amacının 2019 yılında yapılacak olan belediye faaliyetlerinde, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu belirten Başkan Aksak, sözlerini şu şekilde sürdürdü;“Mahallelerdeki sorun ve talepleri en iyi bilen kişiler sizlersiniz. Sizlerle birlikte bölgesel toplantılar yaparak 2019 yılı programımızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Özellikle bu yıl yapılması gereken hizmetleri acil bir şekilde tamamlayacağız ve önümüzdeki yılda yapılması gerekenleri programımıza alıp, adım adım hizmetleri yerine getireceğiz. Her alanda tüm mahallelerimize Ceylanpınar'a yakışır hizmetler ulaştıracağız. İnşallah tüm taleplere en hızlı ve etkili şekilde cevap vereceğiz. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Ceylanpınar'a değer katacağız. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Ceylanpınar'da değişim ve dönüşümün daha hızlı bir şekilde olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız.”Samimi bir şekilde devam eden toplantı, Başkan Aksak'ın muhtarların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.Editör: Ahmet Şen