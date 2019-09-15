Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Eylül 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı

Yurt dışına gönderdiği 5 çiftçinin PKK’yla irtibatı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyım atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyımın yerine kayyım olarak atandı.

Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı

Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı




Yurt dışına gönderdiği 5 çiftçinin PKK’yla irtibatı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyım atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyımın yerine kayyım olarak atandı.




 

Abdulsamet Demir, Hakkında Verilen Takipsizlik Kararının Ardından Görevden Alınan İkinci Kayyım Sabrullah Gündüz’ün Yerine Kayyum Olarak Atandı 

Erzurum’un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alınmıştı. Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir’in yerine ise kayyım olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi. Abdulsamet Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyım Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyum olarak atandı.


 

Avukat Mahmut Tanal: “Demokrasilerin Vazgeçilmez Unsuru Olan Seçimlerin By-Pass Edilmek İsteniyor”

6964 Sayılı Ziraat Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu‘nun 7. maddesi kapsamında her 4 yılda bir aralık ayında seçim yapılması gerekirken; görev süresi çoktan dolan Demir’in ‘kayyım yöntemiyle’ yeniden koltuğuna oturması ve odanın seçime gitmemesi tartışma konusu oldu. Konuyu soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin by-pass edilmek istendiğini kaydetti.

Delegelerin iradesinin görmezden gelinerek Hınıs Ziraat Odası’nın seçime gitmemesinin ve ‘kayyımlı’ atamanın gerekçelerini sorgulayan Tanal, “Hınıs Ziraat Odası Başkanlığı’na sırayla yönetmesi için Mehmet Latif Maskan ve Sadullah Gündüz kayyum olarak atanmışken; hakkındaki suç isnadı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Abdulsamet Demir, hakkında verilen yargı kararından sonra hangi hukuki gerekçe ile görevden uzaklaştırıldığı meslek örgütüne kendisinin yerine kayyum olarak atanmıştır?” diye sordu.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Yurt dışına gönderdiği 5 çiftçinin PKK’yla irtibatı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyım atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyımın yerine kayyım olarak atandı.
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına yakın olan bölgelerine beton blok sevkiyatı yapıldı.
Burası Ahiret Kavşağı
Burası Ahiret Kavşağı
Pazar İlçesindeki Lise Kavşağı Çok Trafik Kazası Olması Nedeniyle ’Ahiret Kavşağı’ Olarak Nitelendiriliyor
Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Şahıs Ağır Yaralandı
Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Şahıs Ağır Yaralandı
Arızalanan elektrik direğinde akıma kapılan şahıs ağır yaralandı
Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Driftçiler Kaza Yaptı: 2 Ölü 1 Yaralı
Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Driftçiler Kaza Yaptı: 2 Ölü 1 Yaralı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan driftçiler, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
Bir kişi boşanmak isteyen eşini servis beklerken sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Kaçmak isterken yakalanan şüphelinin, “Konuşmak için gittim, tartıştık ama bıçaklamak istememiştim. Yanlışlıkla oldu” dediği öğrenildi.
Şanlıurfa'da Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü Yapıldı
Şanlıurfa'da Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü Yapıldı
Kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan "Teröre Lanet Platformu" tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplandı.
​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı
​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak engelli çocuğun talebine duyarsız kalmadı onu sevince boğdu.
​Aralarında Husumet Vardı! Çekirdek Çitleyen Arkadaşına Silahla Saldırdı
​Aralarında Husumet Vardı! Çekirdek Çitleyen Arkadaşına Silahla Saldırdı
Aralarında husumet bulunan arkadaşını çekirdek çitledikleri sırada silahla yaralayan genç, saklandığı evde yakalandı. Evden cephanelik çıkarken gencin yaralandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
​Eski Koca Dehşeti! Sevgilisini Bıçaklayarak öldürdü
​Eski Koca Dehşeti! Sevgilisini Bıçaklayarak öldürdü
Eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
Gaziantep’te küfür yüzünden çıkan silahlı kavgada dayı ve yeğeni ağır yaralandı.
170 Bin Kişiyi Dolandıran ​Cezaevi Firarisi Ödüllü Mühendis, Yakalandı
170 Bin Kişiyi Dolandıran ​Cezaevi Firarisi Ödüllü Mühendis, Yakalandı
2016 yılında 170 bine yakın kişiyi “oltalama” adı verilen yöntemle dolandırdığı gerekçesiyle “dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre sonra firar etti. Tüm Türkiye’de aranması olan firari şahıs, İzmir’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahinler Motosiklet Uygulama Timi tarafından yol kontrolü esnasında kıskıvrak yakalandı.
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:37
Güneş
06:00
Öğle
12:27
İkindi
15:56
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿