Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı

Abdulsamet Demir, Hakkında Verilen Takipsizlik Kararının Ardından Görevden Alınan İkinci Kayyım Sabrullah Gündüz’ün Yerine Kayyum Olarak Atandı

Avukat Mahmut Tanal: “Demokrasilerin Vazgeçilmez Unsuru Olan Seçimlerin By-Pass Edilmek İsteniyor”

Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak AtandıYurt dışına gönderdiği 5 çiftçinin PKK’yla irtibatı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyım atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyımın yerine kayyım olarak atandı.Erzurum’un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alınmıştı. Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir’in yerine ise kayyım olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi. Abdulsamet Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyım Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyum olarak atandı.6964 Sayılı Ziraat Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu‘nun 7. maddesi kapsamında her 4 yılda bir aralık ayında seçim yapılması gerekirken; görev süresi çoktan dolan Demir’in ‘kayyım yöntemiyle’ yeniden koltuğuna oturması ve odanın seçime gitmemesi tartışma konusu oldu. Konuyu soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin by-pass edilmek istendiğini kaydetti.Delegelerin iradesinin görmezden gelinerek Hınıs Ziraat Odası’nın seçime gitmemesinin ve ‘kayyımlı’ atamanın gerekçelerini sorgulayan Tanal, “Hınıs Ziraat Odası Başkanlığı’na sırayla yönetmesi için Mehmet Latif Maskan ve Sadullah Gündüz kayyum olarak atanmışken; hakkındaki suç isnadı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Abdulsamet Demir, hakkında verilen yargı kararından sonra hangi hukuki gerekçe ile görevden uzaklaştırıldığı meslek örgütüne kendisinin yerine kayyum olarak atanmıştır?” diye sordu.Editör: Ahmet Şen