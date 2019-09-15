Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Eylül 2019 12:35:20 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ankara’da düzenlenecek olan, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Şanlıurfa’nın 27 ürün ile katılacağını söyledi.

Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor

Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor




Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ankara’da düzenlenecek olan, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Şanlıurfa’nın 27 ürün ile katılacağını söyledi. 



 

Anadolu'dan Dünyaya 



ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 19-20-21 Eylül'de Ankara'da, "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gerçekleştirilecek. Bu zirveye, TÜRKPATENT'in kurulduğu 24 Haziran 1994'ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar; Çiğköftesi, Sadeyağı, Ciğer Kebabı, Şıllık Tatlısı, Zerdesi, Lebenisi, Kazan Kebabı, Tırnaklı Ekmeği’nin de aralarında bulunduğu 27 ürünü "coğrafi işaret" onayı alan Şanlıurfa da katılıyor” dedi.



 

Şanlıurfa, Organizasyonda 27 Coğrafi İşaretli Ürünle Yer Alacak



Yöresel ürünler yönünden önemli potansiyele sahip Şanlıurfa’nın, organizasyonda 27 coğrafi işaretli ürünle yer alacağını vurgulayan Başkan Peltek, bu ürünlerin coğrafi işaret onayı alınarak pazara sunulmasını, hem yerel kalkınmanın hem de sürdürülebilir üretimin desteklenmesi çerçevesinde önemli bir aşama olarak gördüğünü belirtti.  Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan "2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin açılışını Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin gerçekleştireceğini aktaran Başkan Peltek, “Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve katma değer kazanması için kamu ve özel sektör işbirliği gerektiğini, ürünlerin pazarlanmasında özellikle de ihracat kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasının, şehrin ticaretinin gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.

Zirve kapsamında üreticiler, coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar yürüten kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderleri gibi tüm paydaşların tecrübe ve görüşlerinin paylaşılacağı bir “konferans programı” düzenlenecek. Zirvenin aynı zamanda ürünlerini tanıtmak ve ticari işbirlikleri kurmak isteyen katılımcılar için “Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarı”, yerli ve yabancı uluslararası alım heyetleri ile İkili İş Görüşmeleri (B2B Görüşmeler) ve Eğitim Programları gibi organizasyonlar olacak. 


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Muhtarlar Yerel Yönetimin Temel Taşıdır
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, “Yerel yönetimlerde muhtarların yeri ve görevi göz ardı edilemez. Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır.” dedi.
Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor
Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ankara’da düzenlenecek olan, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Şanlıurfa’nın 27 ürün ile katılacağını söyledi.
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli bir grup bilim insanı, geliştirdikleri yeni bir yöntem sayesinde dişlerin çürümesinde birincil rol oynayan diş minesi kaybının önüne geçmeyi başardı.
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit oğlunun kabrini ziyarete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat’ın cenaze törenine katıldı.
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
​Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
​Son Dakika Şanlıurfa’da Kaza! Biri Ağır 2 Yaralı
​Son Dakika Şanlıurfa’da Kaza! Biri Ağır 2 Yaralı
Şanlıurfa’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa Ak Parti'de İstifa: Ak Parti Kuruluş Felsefesinden Ayrıldı
Şanlıurfa Ak Parti'de İstifa: Ak Parti Kuruluş Felsefesinden Ayrıldı
Şanlıurfa'da AK Parti'nin kurucu üyelerinden ayrıca Şanlıurfa 25. Dönem Ak Parti Milletvekili adayı da olan Abdullah Yeşil istifa etti.
​Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
​Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfa’da İki Çocuğunu Böbrek Hastalığından Kaybeden Aile, 3'üncü Çocuğunu Kaybetmemek İçin Böbrek Nakli Bekliyor.
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Görevden Alınarak Yerine Kayyım Atanan Başkan, Yerine Atanan Kayyımın Yerine Kayyım Olarak Atandı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Suriye Sınırına Beton Blok Sevkiyatı
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
Çinli Bilim İnsanlarından Diş Çürümesini Ortadan Kaldıracak Buluş
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:37
Güneş
06:00
Öğle
12:27
İkindi
15:56
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿