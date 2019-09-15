Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle Katılıyor

Anadolu'dan Dünyaya

Şanlıurfa, Organizasyonda 27 Coğrafi İşaretli Ürünle Yer Alacak

Şanlıurfa, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne 27 Ürünle KatılıyorŞanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Ankara’da düzenlenecek olan, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne Şanlıurfa’nın 27 ürün ile katılacağını söyledi.ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 19-20-21 Eylül'de Ankara'da, "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gerçekleştirilecek. Bu zirveye, TÜRKPATENT'in kurulduğu 24 Haziran 1994'ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar; Çiğköftesi, Sadeyağı, Ciğer Kebabı, Şıllık Tatlısı, Zerdesi, Lebenisi, Kazan Kebabı, Tırnaklı Ekmeği’nin de aralarında bulunduğu 27 ürünü "coğrafi işaret" onayı alan Şanlıurfa da katılıyor” dedi.Yöresel ürünler yönünden önemli potansiyele sahip Şanlıurfa’nın, organizasyonda 27 coğrafi işaretli ürünle yer alacağını vurgulayan Başkan Peltek, bu ürünlerin coğrafi işaret onayı alınarak pazara sunulmasını, hem yerel kalkınmanın hem de sürdürülebilir üretimin desteklenmesi çerçevesinde önemli bir aşama olarak gördüğünü belirtti. Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan "2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin açılışını Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin gerçekleştireceğini aktaran Başkan Peltek, “Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve katma değer kazanması için kamu ve özel sektör işbirliği gerektiğini, ürünlerin pazarlanmasında özellikle de ihracat kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasının, şehrin ticaretinin gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.Zirve kapsamında üreticiler, coğrafi işaretler ile ilgili çalışmalar yürüten kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderleri gibi tüm paydaşların tecrübe ve görüşlerinin paylaşılacağı bir “konferans programı” düzenlenecek. Zirvenin aynı zamanda ürünlerini tanıtmak ve ticari işbirlikleri kurmak isteyen katılımcılar için “Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarı”, yerli ve yabancı uluslararası alım heyetleri ile İkili İş Görüşmeleri (B2B Görüşmeler) ve Eğitim Programları gibi organizasyonlar olacak.Editör: Ahmet Şen