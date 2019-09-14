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Bu haber 14 Eylül 2019 19:48:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak engelli çocuğun talebine duyarsız kalmadı onu sevince boğdu.

​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı, Abdullah Aksak, Ceylanpınar'da yaşayan bedensel engelli kız çocuğu Enise Akhamur'un isteğine duyarsız kalmadı, yerine getirdi.



 

Aksak’tan Destek İstedi

Enise Akhamur isimli bedensel engelli kız çocuğu ailesinin yardımı ile Başkan Aksak'a ulaşarak elektrikli sandalyesinin akülerinin bozulduğunu ve yenisini alacak imkanı olmadığı bu yüzden sandalyesini kullanamadığı için destek istedi.

Göreve geldiği günden itibaren özellikle çocukların daha güzel ortam ve imkanlara sahip olması için sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye çalışan Başkan Aksak bir çocuğu daha mutlu etti.




 

Akülü Salndalyesinin Bakımları Yapıldı

Aksak, Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelliler Birimi'nden küçük kızın talebini yerine getirip sorunun halledilmesi talimatı verdi. Başkan Abdullah Aksak'ın talimatı ile aküleri kullanılmaz halde olan elektrikli sandalyenin gerekli bakımları yapılıp, eski aküleri yenileri ile değiştirildi.

Elektrikli sandalyesine yeniden kavuşan Enise Akhamur sevinçten göz yaşlarına boğulurken, ailesi ile birlikte başkan Aksak'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aküsü yenilenen sandalyesi sayesinde aylardır çıkamadığı evden çıkarak sokakta arkadaşları ile yeniden buluşup oyunların keyfini çıkardı.



 

Belediye Olarak Çocuklara Daha Özen Gösteriliyor

Konuyla ilgili sonrasında kısa açıklama yapan başkan Aksak Dünya'da en güzel hizmetlerden birinin de geleceğimiz olan çocukların yüzünü güldürebilmek ve onları güven içinde mutlu etmek olduğunu, belediye olarak da çocuklara daha özen gösterdiklerini ifade etti.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı
​Başkan Aksak, Küçük Kızın İsteğine Duyarsız Kalmadı
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