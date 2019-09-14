Şanlıurfa'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" Yürüyüşü Yapıldı

Bu Vesileyle Diyarbakır'da Ortaya Koydukları Direnişle Destan Yazan Analarımızın Yanlarında Olduğumuzu Belirtmek İstiyorum

Beraberliğimizi Bozamayacak, Ezanımızı Susturamayacak, Bayrağımızı İndiremeyecek, Vatanımızı Bölemeyeceklerdir

Yürüyüşe Birçok Sayıda Önemli İsim Katıldı

Şanlıurfa'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" Yürüyüşü YapıldıKentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle oluşturulan "Teröre Lanet Platformu" tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Balıklıgöl Yerleşkesi'nde toplandı.Buradan yürüyüşe başlayan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, Ulu Cami'ye kadar yürüdü.Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Çerkez'i ve Boşnak'ı ile aynı manevi hassasiyetlere sahip olan milletin, ay yıldızlı bayrak altında tek yumruk olduğunu söyledi.Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlediği bombalı saldırıyla 7 vatandaşı şehit ettiğini anımsatan Yavuz, "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK terör örgütü, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Bu vesileyle Diyarbakır'da ortaya koydukları direnişle destan yazan analarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.Yavuz, terör örgütünün kalleş saldırıları ve kurduğu pusularla moral bulmaya çalıştığını, kandan beslenmeye devam etmek istediğini ifade etti.Türk halkının tüm terör örgütlerinin emellerinin farkında olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:"Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklardır. Bugün tüm Türkiye'de hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. O yılan başları ne kadar hile ve tuzak kursa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı bölemeyeceklerdir."Yürüyüşe Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız ve Mehmet Ali Cevheri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cihan Canbeyli, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Editör: Ahmet Şen