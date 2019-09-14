​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi

Hakkari’de Şehit Düşmüştü

13 Eylül 2019 Cuma günü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Medet Halat’ın cenazesi, Yeni Asri Mezarlık Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimine, Vali Abdullah Erin’in yanı sıra şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Abdulselam Halat, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari Çukurca’da şehit düşmüştü. Şehidin babası Medet Halat’ın her cuma günü motosikletle şehit oğlunun kabrini ziyarete giderek dua ettiği, hayatını kaybettiği kazanın da yine oğlunun kabrini ziyarete gittiği anda meydana geldiği öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel