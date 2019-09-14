​Son Dakika Şanlıurfa’da Kaza! Biri Ağır 2 Yaralı

Kamyonet Araca Çarptı

Olay akşam üstü sıralarında Sırrın Çevre Yolunda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre çevre yolu kavşağında seyir halinde olan bir kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca vurdu. Refüje fırlayan aracın camları paramparça olurken araçta bulunan iki kişiden biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.Olay yerine Emniyet, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile beraber yaralılar, Şanlıurfa mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Editör: Bahar Yüksel