Şanlıurfa Ak Parti'de İstifa: Ak Parti Kuruluş Felsefesinden Ayrıldı

Şanlıurfa Ak Parti Kurucu Üyesi ve Şanlıurfa 25. dönem Milletvekili adayı Abdullah Yeşil, Ak Parti’nin kuruluş felsefesinden ayrılması gerekçesiyle istafa ettiğini duyurdu. Yeşil, Ak Parti’nin Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi Refik olarak seçmesini de istifa nedenlerine ekleyerek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;“Şanlıurfa Ak Parti Kurucu Üyesi ve Şanlıurfa 25. dönem Milletvekili adayı Olarak Ak Parti'nin Kuruluş Felsefesinden ayrılması, Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi Refik olarak seçmesinden dolayı bugün itibariyle Ak Partiden istifa ettim.”(Abdullah Yeşil)Editör: Bahar Yüksel