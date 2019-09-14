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Bu haber 14 Eylül 2019 15:16:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 


 

Ağır Yaralanan Şehit Babası Hastanede Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araç, Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların teslim edildi.



 

Şehit Kabrini Ziyarete Giderken Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve şehidin kabrini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.





Editör: Bahar Yüksel
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