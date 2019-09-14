Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Eylül 2019 15:16:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

​Şanlıurfa’da Şehit Oğlunun Mezarını Ziyarete Giden Baba Kazada Hayatını Kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 


 

Ağır Yaralanan Şehit Babası Hastanede Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araç, Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların teslim edildi.



 

Şehit Kabrini Ziyarete Giderken Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve şehidin kabrini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Mezuniyetini tamamlamak; diplomasını alıp ticari çalışmalar yapmak ve bu yüzden bazı ülkelerden oturum alma işlemlerini halletmek için Balkan coğrafyasında olduğunu ifade eden Peker'den sert açıklamalar geldi
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi, İlçe müftülüğünün koordine ettiği "Haydi Birecik yolun iyilik olsun" yardım kampanyası kapsamında İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine ilçe kaymakamı Fatih Çelikkaya ile birlikte, iki TIR gıda malzemesi gönderdi.
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 Sayıştay raporunda Trambüs konusu yer aldı. Söz konusu raporda ihalenin şeffaflıktan uzak olduğu, yüklenici firmanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ifade edildi.
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.
Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Dağeteği Mahallesinde çalışmalarını sürdürürken, Altıntepe Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.
Balıklıgöl'de Toplandılar: Koronavirüs Gibi Kökünden Kurutulması Lazım
Balıklıgöl'de Toplandılar: Koronavirüs Gibi Kökünden Kurutulması Lazım
Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözümü için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gösteren tek taraflı planı protesto etti.
Şanlıurfa'da Güneşi Gören Balıklıgöl'e Akın Etti
Şanlıurfa'da Güneşi Gören Balıklıgöl'e Akın Etti
Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfalılar aileleriyle birlikte Balıklıgöl’de güneşli havanın tadını çıkardı.
​Şanlıurfa’da Depremde Kayan Cami Minaresi Yıkıldı
​Şanlıurfa’da Depremde Kayan Cami Minaresi Yıkıldı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde depremde hasar gören Hz. Aişe Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı
​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı, 3 günlük gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.
​Şanlıurfa’da Sinir Ucu İltihabı Hastası Kadın Yardım Bekliyor
​Şanlıurfa’da Sinir Ucu İltihabı Hastası Kadın Yardım Bekliyor
Şanlıurfa’da sinir ucu iltihabı, tıptaki adıyla ‘nöropati’ hastalığı nedeniyle yatalak hale gelen kadın çaresizce tedavi olmayı bekliyor.
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfalılara müjdeyi verdi. Ulaştırma Bakanı ile görüşen Fakıbaba: “Sayın Bakanımızdan Çevik Kuvvet kavşağının kısa sürede bitirilmesi sözünü aldık.” dedi.
​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu
​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu
Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Antep'e giden ve Cüzdanını halk otobüsünde düşüren K.D., şoförün cevabıyla hayatının şokunun yaşadı.
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:19
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿