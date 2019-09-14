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Bu haber 14 Eylül 2019 21:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi

Bir kişi boşanmak isteyen eşini servis beklerken sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Kaçmak isterken yakalanan şüphelinin, “Konuşmak için gittim, tartıştık ama bıçaklamak istememiştim. Yanlışlıkla oldu” dediği öğrenildi.

​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597 Sokak üzerinde meydana geldi. 


 

Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı

İddiaya göre, N.S. (53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S. (50) ile sokakta tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S., eşini 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan N.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, emniyette ifadesi alınan N.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. N.S., emniyetteki ifadesinde eşinin yanına sabah konuşmak için geldiğini, aralarında tartışma çıktığını ve bir anlık sinirle istemeden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca yaptıklarından pişman olduğunu aktardığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Editör : Bahar Yüksel
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Asayiş
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
Bir kişi boşanmak isteyen eşini servis beklerken sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Kaçmak isterken yakalanan şüphelinin, “Konuşmak için gittim, tartıştık ama bıçaklamak istememiştim. Yanlışlıkla oldu” dediği öğrenildi.
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