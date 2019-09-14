Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Eylül 2019 22:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor

Emniyet Müdürlüğünün 'haber merkezi' olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şaşırtıyor. İhbarlar arasında “ufo gördüm”, "kocam eve gelmiyor", "bugün hava nasıl olacak" ihbarları ise dikkat çekiyor.

​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler sahadaki meslektaşlarının koordinasyonunu sağlayarak ilgili ekiplerin olaylara en kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. 7 gün 24 saat iş başında olan ve telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiren polisler olayları sistem üzerinden ekiplere en kısa sürede ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.


 

KGYS ile kent güvenliği sağlanıyor

Haber merkezi ayrıca ihbarlar haricinde kent geneline kurulmuş 993 sabit ve hareketli kamera sayesinde elde edilen görüntüleri elde ederek meslektaşlarını olaylara daha hızlı yönlendirmede de önemli rol oynuyor. 


 

“İhbarlar geldiği zaman ekipler yönlendiriliyor”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili ve 3. sınıf Emniyet Müdürü Sebahattin Ak, Muhabere ve Elektronik Şubedeki en önemli birimin haber merkezi olduğunu söyledi. Bünyelerinde 155 ihbar karşılama operatörleri, kent güvenlik yönetim sistemi personeli, telsiz operatörleri ve yardımcı personellerin olduğunu ifade eden Ak, “Haber merkezinin çalışma sisteminde öncelikle gelen 155 ihbarları ihbarı alan personel tarafından mevcut program yazılımları üzerinden bilgisayar ekranına kaydedilir. Bu bilgiler anons yapan personelimizin ekranında bulunan bilgisayarına aktarılır. Sonrasında bölgelerde mevcut olan yaya veya motorize ekiplere ihbarı aktarmak suretiyle ihbarın gereği yapılır. Ekipleri ihbarın neticesini tekrardan geri dönüşüm bildirimi yapılarak sonuç telsiz operatörüne bildirir. Telsiz operatörü de ihbara ilgili olan açılan kaydı sonlandırır” dedi. 


 

“Kimlik bilgileri gizli kalıyor”

Vatandaşların ihbar edilecek konuları cep telefonundan mesaj bölümüne olayın konusunu yazdıktan sonra 155'e göndermesi sonucu ihbarların mail ve SMS yoluyla sistemlerine düştüğünü kaydeden Ak, ihbarı yapan vatandaşların ise kimlik bilgileri kesinlikle gizli kaldığını aktardı. 


 

“247 noktada 993 sabit ve hareketli kamera ile kent güvenliği sağlanıyor”

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) hakkında bilgi veren Ak, “Şehrimiz genelinde 247 noktada 993 sabit ve hareketli kamera ile kent güvenliği sağlanıyor. Görüntülerde hal ve hareketler, olaylar, kişiler, şüpheliler ve araçlar gözlemlenmekte. Suç unsuru olan bir şey varsa gereği yapılmakta. İl ve ilçe merkezlerimizde toplam 37 noktada 153 kamera ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile de şehrin giriş çıkış noktalarında gerekli kontroller yapılmakta ve suç unsuru varsa tespit edilmekte. Ayrıca meydana gelen adli olaylarda da soruşturmacı birimlerin talep etmesi halinde mevzuat hükümleri gereğince adli işlemlerde kullanılmak üzere kamera kayıtlarımız ilgili birimlere gönderilmekte” diye konuştu. 


 

"Günlük 1100 ihbar geliyor"

Ak, Samsun'da nüfus yoğunluğuna göre günlük 1050-1100 arası 155 ihbarı geldiğini ve bunun yanı sıra 15-20 arasında da mail ihbarı aldıkları bilgisini verdi.


 

“Vatandaşlarımız gereksiz yere hattı meşgul etmesin”

Emniyet haber merkezine gelen ilginç ihbarlar hakkında bilgi veren Ak, “Vatandaşlarımızdan bazen ilginç ihbarlar geliyor. 'Ufo gördüm' diyen var. Bunun haricinde, 'kocam eve gelmiyor', 'bugün hava nasıl olacak', 'kaç ayda boşanırım' gibi ihbarlar da geliyor. Ayrıca, canı sıkılıp polisle sohbet etmek isteyen vatandaşlarımız da var. Bunun gibi birçok ilgisiz konularla 155 ihbar hattı meşgul ediliyor. Vatandaşlarımız lütfen bu konularda duyarlı olmalı. Eğer gerçekten bir yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız varsa bu hatları meşgul edipte gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza mani olmamalılar” şeklinde konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
Emniyet Müdürlüğünün 'haber merkezi' olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şaşırtıyor. İhbarlar arasında “ufo gördüm”, "kocam eve gelmiyor", "bugün hava nasıl olacak" ihbarları ise dikkat çekiyor.
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldığı iddia edilen ihaleler TBMM gündemine taşındı.
​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu
​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu
Aynı sınıfta eğitim gören 6 tek yumurta ikizi öğrenci, öğretmen ve arkadaşlarının ilgi odağı oldu.
​Lüks Araçları Levye İle Parçalayan Saldırgana Silahlı Müdahale
​Lüks Araçları Levye İle Parçalayan Saldırgana Silahlı Müdahale
Bir kişi, levyeyle park halindeki lüks araçları parçaladı. Olayın ardından kaçan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
​Bir Tavuğun Kaç Bacağı Olur? Bu Tavuk Görenleri Şaşırtıyor
​Bir Tavuğun Kaç Bacağı Olur? Bu Tavuk Görenleri Şaşırtıyor
Normal tavukların 2 bacağı varken, bir ailenin kümesinde bulunan bu ilginç tavuk, görenleri hayrete düşürüyor.
Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
Belediye tarafından yüzde 72 engelli raporu bulunan temizlik işçisinin iş akdinin fesih edildiği belirtildi. İşçinin işten çıkarılmasının sebebi olarak ise ilk maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yatırmış olması gösterildi.
​Asker Eğlencesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Asker Eğlencesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü
Asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: En Geç 2022 Yılı Başında Hayata Geçirilecek
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: En Geç 2022 Yılı Başında Hayata Geçirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen programda yeni kurumların kurulacağını duyurdu.
​İl Emniyet Müdür ve Ailesi Kaza Yaptı! Karısı Hayatını Kaybetti
​İl Emniyet Müdür ve Ailesi Kaza Yaptı! Karısı Hayatını Kaybetti
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk, 2 kızı ve damadı yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
​Eşini Sokak Ortasında 15 Yerinden Bıçakladı! Yanlışlıkla Oldu Dedi
Şanlıurfa'da Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü Yapıldı
Şanlıurfa'da Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü Yapıldı
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
​Şanlıurfalı Şehidin Babası Dualarla Defnedildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:36
Güneş
05:59
Öğle
12:28
İkindi
15:57
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿