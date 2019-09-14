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Bu haber 14 Eylül 2019 17:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yazı kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:


1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen “Yaş” engeli ile hemen hemen her aileyi ilgilendiren milyonlarca EYT mağduru oluşmuştur.

Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği üzere EYT sorunun çözümünde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sosyal Politikalar Başkan Vekili ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi EYT'lileri yeniden heyecanlandırdı.

1989 yılından beri hocam olması hasebiyle çok yakından tanıdığım Sayın Bilgin, EYT konusunu esasen uzun süreden beri titizlikle takip etmekte ve üzerinde derin analizler yapmaktadır.




Editör: Bahar Yüksel
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Güncel
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.
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