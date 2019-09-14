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Bu haber 14 Eylül 2019 15:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Koca Dehşeti! Sevgilisini Bıçaklayarak öldürdü

Eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

​Eski Koca Dehşeti! Sevgilisini Bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 06.45'te ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi 5741. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. 


 

Eski Elin Psikolojik Sorunları Vardı

İddiaya göre eski kocası Talat A.'dan 10 yaşında 1 kızı olan ve 4 yıl önce boşanan Süheyla, bir süre sonra Tolga Tuna ile aşk yaşaması üzerine uzaklaştırma kararı alarak eski eşini oturdukları evden çıkardı. Komşuların iddiasına göre zaman zaman eve gelip eski eşini hal ve hareketlerinden dolayı ikaz eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Talat A., bugün sabah saatlerinde tekrar eski eşinin evine geldi. 



 

10 Yaşındaki kızının Yanında Eski Eşinin Sevgilisini Öldürdü

Evde eşi ve eşinin sevgilisi ile tartışan Talat A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşinin sevgilisi olan Tolga T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tolga T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Talat A., kayıplara karışırken eski eş Süleyha, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



 

Cinayet Zanlısı Aranıyor

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken Tolga T'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Editör: Bahar Yüksel
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