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Bu haber 14 Eylül 2019 14:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar

Gaziantep’te küfür yüzünden çıkan silahlı kavgada dayı ve yeğeni ağır yaralandı.

​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 



 

Önce Bıçakladılar, Sonra Silahla Ateş Açtılar

İddiaya göre, işten dönen 26 yaşındaki Burak A., Zavar Sait Sokak’ta kimliği belirsiz 3 kişiyle küfür sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmada ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Burak A.’ya önce bıçakla, ardından da av tüfeğiyle ateş açarak saldırdı. Bu sırada ekmek almadan dönen Burak A.’nın dayısı Orhan A. da av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Vücutlarına saçmalar isabet eden dayı ve yeğeni ağır yaralandı. Yaralılar, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



 

Bir Hafta Sonra Düğünü Vardı

Silahlı kavgada yaralanan Burak A.’nın bir hafta sonra düğünün olacağı öğrenildi. Dayı yeğeninin ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
Gaziantep’te küfür yüzünden çıkan silahlı kavgada dayı ve yeğeni ağır yaralandı.
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