Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Eylül 2019 13:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti

Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.

​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti

Olay, Gaziantep'in Güneykent Mahallesi 212 Sokak Osaka Emir Sitesi’nde meydana geldi. 



 

Yatağa Düşen Sigara Evi Ateşe Verdi

İddiaya göre, 6 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki M. D. evde kimsenin bulunmadığı sırada sigara içerken uyuya kaldı. Yatağa düşen sigaranın yorgan ve örtüyü tutuşturmasının ardından alevler bütün evi sardı. Dumanları gören komşuları, kapıyı kırarak M. D.'yi içeriden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, alevler ise itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.



 

Çevre Evler Tahliye Edildi

Yangının çevreye sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler de tahliye edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından mahalleli rahat bir nefes aldı. Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı yangının kesin sebebini belirleme çalışmaları sürüyor. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldığı iddia edilen ihaleler TBMM gündemine taşındı.
​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu
​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu
Aynı sınıfta eğitim gören 6 tek yumurta ikizi öğrenci, öğretmen ve arkadaşlarının ilgi odağı oldu.
​Lüks Araçları Levye İle Parçalayan Saldırgana Silahlı Müdahale
​Lüks Araçları Levye İle Parçalayan Saldırgana Silahlı Müdahale
Bir kişi, levyeyle park halindeki lüks araçları parçaladı. Olayın ardından kaçan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
​Bir Tavuğun Kaç Bacağı Olur? Bu Tavuk Görenleri Şaşırtıyor
​Bir Tavuğun Kaç Bacağı Olur? Bu Tavuk Görenleri Şaşırtıyor
Normal tavukların 2 bacağı varken, bir ailenin kümesinde bulunan bu ilginç tavuk, görenleri hayrete düşürüyor.
Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
Belediye tarafından yüzde 72 engelli raporu bulunan temizlik işçisinin iş akdinin fesih edildiği belirtildi. İşçinin işten çıkarılmasının sebebi olarak ise ilk maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yatırmış olması gösterildi.
​Asker Eğlencesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Asker Eğlencesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü
Asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: En Geç 2022 Yılı Başında Hayata Geçirilecek
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: En Geç 2022 Yılı Başında Hayata Geçirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen programda yeni kurumların kurulacağını duyurdu.
​İl Emniyet Müdür ve Ailesi Kaza Yaptı! Karısı Hayatını Kaybetti
​İl Emniyet Müdür ve Ailesi Kaza Yaptı! Karısı Hayatını Kaybetti
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk, 2 kızı ve damadı yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
​Damdaki Salçaya Bakmaya Giden Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
​Damdaki Salçaya Bakmaya Giden Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Salça bulunan dama çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
​Antep’te Küfür Tartışması! Dayı ve Yeğene Kurşun Yağdırdılar
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
170 Bin Kişiyi Dolandıran ​Cezaevi Firarisi Ödüllü Mühendis, Yakalandı
170 Bin Kişiyi Dolandıran ​Cezaevi Firarisi Ödüllü Mühendis, Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:36
Güneş
05:59
Öğle
12:28
İkindi
15:57
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿