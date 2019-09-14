​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı

Darbe Girişiminden Ders Almayan İktidar Hala Cemaat ve Tarikat Peşinde

Cübbeli Ahmet’in Meclis Gündeminde Yer Alan Soru Önergeleri

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, damadının belediyelerden birçok ihale aldığı iddiası ortaya çıkan Cübbeli Ahmet’e bağlı vakıf ve derneklere hükumete yakın birçok kaynaktan destek sağlandığınına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı.CHP’li Vekil, Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesinin haram olduğu iddiasında bulunan Cübbeli Ahmet’e yakın bazı vakıflara resmi plaka bile tahsis edildiğini belirterek “Cübbeli Ahmet’e bağlı vakıf ve derneklere arazi, bina ve maddi destek sağlandığı çok açıktır. 15 Temmuz darbe girişiminden ders almayan iktidarın halen cemaat ve tarikatlarla iş birliği içinde olması ülkemiz ve geleceğimiz açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet'in haberine göre, Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:- Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü kim ya da kimler ne karşılığında korumakta, kollamakta ve kamu kurumlarından ihale vermektedir?– İsmailağa Cemaati ve cemaate bağlı kaç tane vakıf, dernek ve şirket bulunmaktadır? Bu vakıf ve derneklere son 10 yılda yapılan bağışların miktarı nedir? Kaç taşınmaz ve arazi bahsi geçen cemaate ait vakıf ve derneklere bağışlanmış ya da hibe edilmiştir?– Türkiye’deki il ve ilçe belediyelerinden kaçı İsmailağa Cemaatine bağlı vakıf, dernek ve şirketlere ait araçlara plaka tahsis etmiştir? Bunlar hangileridir?- Ahmet Mahmut Ünlü ve ailesi son 10 yılda kamudan kaç ihale almıştır? Bunlar nelerdir? Bahsi geçen ihaleler ne şekilde gerçekleştirilmiştir?”Cübbeli Ahmet'in damadı Meclis gündemindeEditör: Bahar Yüksel