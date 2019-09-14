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Bu haber 14 Eylül 2019 10:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kadın: Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren evli ve 3 çocuk annesi kadın, ilk kez hakim karşısına çıktı.

​Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kadın: Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti

Olay, geçtiğimiz 25 Şubat'ta Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş T., evli ve 3 çocuk annesi Leyla U.'nun eşinin olmadığı bir saatte evine giderek konuşmak istedi. İddialara göre Leyla U.'nun uyarılarını dinlemeyen Durmuş T., kapının önünde beklemeye başladı. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalışan Leyla U. ise evinde bulunan av tüfeği ile Durmuş T.'yi vurdu. Durmuş T. olay yerinde hayatını kaybederken, Leyla U. ise tutuklandı.
Antalya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde Leyla U.'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Leyla U., taraf avukatları, maktulün ve sanığın yakınları katıldı.

Savunmasını yapan Leyla U., maktulle ilişkisinin kendisine mesaj attıktan sonra başladığını söyledi. Maktulün kendisini sürekli tehdit ettiğini ileri süren Leyla U., maktulün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. 





 

“Beni banyoda izlemiş, aşık olmuş”

Leyla U., "Biz konteynerde otururken beni banyoda izlemiş ve aşık olmuş. Maktulün kız kardeşine evli ve çocuklu olduğumu, bana mesaj atmaması gerektiğini söyledim. Bir zaman sonra yeniden bana, 'seni seviyorum' şeklinde mesajlar atmaya başladı. Kendisine evli olduğumu, çocuklarımın olduğunu ve bana mesaj atmaması gerektiğini söyledim. Ona, 'eğer bunları yapmaya devam edersen seni ailene söylerim' dedim. O da bana, 'sen söylersen bende seni herkese rezil ederim. Eşini öldürürüm. Zaten ikinci yapmışsın. Sana kimse inanmaz' dedi” ifadelerini kullandı. 





 

“Eve zorla girdi, başıma tabanca dayadı”

Yaşadıkları konteynerden sonra kiralık bir eve çıktıklarını, maktulün ise bir gün bu eve alkollü bir şekilde geldiğini kaydeden Leyla U., “Eve zorla girdi. Başıma tabanca dayadı. 'Sen benim olacaksın' diyerek, benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ardından bana, 'Bak sana nasıl sahip oldum. Bundan sonra benimsin, bunu kimseye söylemeyeceksin. Söylersen seni rezil ederim' dedi. Korktuğum için bu durumu eşime söyleyemedim. Beni çocuğumla tehdit ediyordu. 5-10 kez kendisiyle cinsel ilişkimiz oldu. Hepsi benim isteğim dışında oldu. Genelde geceleri eşimin evde olmadığı zamanlarda alkollü bir şekilde gelip beni tabancayla tehdit ediyordu ve sürekli cinsel ilişkide bulunmak istiyordu. 'Eşinden boşan benimle evlen' diyordu. Ben onu hep reddediyordum” dedi. 





 

“Çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti”

Olay gününü anlatan sanık Leyla U., “Maktulle konuşmamızda, 'bu gece mutlaka geleceğim' dedi. Ona, 'gelme dedim', bana küfür ederek ısrarla geleceğini söyledi. Ona, 'gelme, ya sen ölürsün ya da ben' dedim. Eşim o saatte köy toplantısındaydı. Maktul gelmiş bana seslenmiş ben duymadım. Sobayı yakmıştım. Çocuklardan birini uyutmuştum, ikinci defa seslendiğinde duydum. Evin dışındaydı, 'aç kapıyı, geldim' diye bağırıyordu. Eşimin evde olduğunu düşünür, korkar gelemez diye düşünmüştüm. Kapıyı açsam çocuklarımın gözü önünde bana tecavüz edecekti. O an tüfeği gördüm, elime aldım. Her şey bir anlık oldu. Mutfak penceresi ve balkon yan yana. Pencereden çıktım, onu görür görmez rastgele ateşledim. Öldürmeye yönelik olarak hedef almadım. Tüfeği sıktığım anda, 'yandım anam' diye seslendiğini duydum. Dizlerinin üzerine düştü. Bana elini uzattı bir şey söylemedi, tutmaya çalıştı. Ben de beni tutmasın diye kapıya doğru koştum. O sırada yere düştüğünü gördüm” diye konuştu. 





 

“Çekyatın üzerine oturdum, sigara yaktım”

Ardından içeriye girdiğini söyleyen Leyla U., “Hemen telefonu aldım. Oğlum da sese uyanmış. Bana, 'anne bir ses geldi' dedi. Bende, 'oğlum o sesi ben yaptım, sen sakın dışarıya çıkma' dedim. Sonra hemen eşimi aradım. 'Durmuş T.'yi vurdum. Jandarmayı arayacaksan ara, hemen eve gel' dedim. Daha sonra kazağımı, montumu ve sigaramı aldım dışarıya çıktım. Maktul sırt üstü balkonda yatıyordu. Gözleri açıktı ancak ölüp ölmediğini bilmiyorum. Çekyatın üzerine oturdum, sigara yaktım. Daha sonra eşim ve beraberindeki kişiler geldi" diye konuştu.
Duruşmaya katılan maktulün babası Ramazan T., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın savunmalarına katılmadığını ifade eden Ramazan T., “Ben bunlara on yıl baktım, komşuluk ettik. Madem oğlum tecavüz ediyordu neden gelip bana söylememiş? Biz bu kadar yakınken gelip bana söyleyebilirdi. Bu söyledikleri inandırıcı değil, cezalandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.






 

“Fakir bir ailedir”

Maktulün gözü kara birisi olduğunu belirten sanık avukatı Tolgahan Turan, “Yeri geldiğinde evli bir kadını kocasının yanından alacak cesarete sahiptir. Zaten ısrarla aramaları ve mesajları bunu göstermektedir. Müvekkilim iki evlilik yapmıştır, bu ikinci evliliğidir. Kocasını severek evlenmiştir ama köyde müvekkilim hakkında kötü dedikodular dolaşmıştır. Aynı zamanda müvekkilimin yaşadığı ev, köye 1 kilometre uzaklıkta etrafı açık dahi olmayan bir evdir. Maddi durumu iyi olmayan fakir bir ailedir. Kıt kanaat geçiniyorlar. Dolayısıyla gerek maddi durum, gerekse köyde dolaşan dedikodular nedeniyle maktulün tehditlerini kimseye söylememesi çok normaldir” dedi.



 

“Adın çıkmışsa ve fakirsen çok daha zordur”

Müvekkilinin 7 aydır çocuğuyla birlikte cezaevinde bulunduğunu söyleyen Turan, “Ülkemizde kadın olmak zordur. Adın çıkmışsa ve fakirsen çok daha zordur. Maktul ile ilişkisini neden söylemediklerini soruyorlar. Belki söylese eşi gidip öldürecekti. İddianamede müvekkilim ile ilgili toplanmış bir tek delil yoktur” diye konuştu.
Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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