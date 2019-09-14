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Bu haber 14 Eylül 2019 00:35:00 Tarihinde eklenmiştir.

Turşu Bidonları İçinde Kubar Esrar Ele Geçirildi

Yapılan Aramada Bahçede Ve Üç Ayrı Turşu Bidonu İçinde 10 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Turşu Bidonları İçinde Kubar Esrar Ele Geçirildi

Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçirildi


 

Yapılan Aramada Bahçede Ve Üç Ayrı Turşu Bidonu İçinde 10 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda R.S.'ye ait ev ve evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Turşu Bidonları İçinde Kubar Esrar Ele Geçirildi
Turşu Bidonları İçinde Kubar Esrar Ele Geçirildi
Yapılan Aramada Bahçede Ve Üç Ayrı Turşu Bidonu İçinde 10 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
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