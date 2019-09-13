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Bu haber 13 Eylül 2019 23:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi ve 'Asıl siz haddinizi bileceksiniz' dedi.

Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz

Metiner'den Arınç'a: Asıl siz haddinizi bileceksiniz





Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi ve 'Asıl siz haddinizi bileceksiniz' dedi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasındaki tartışmaya, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.



 

Turan Kardeşimize Yaptığınız İtibar Suikastı, Tam Da Hizmet Ettiklerinizin Yöntemi

Metiner, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

"Asıl siz haddinizi bileceksiniz. Malum çevrelere güvercin, Bülent Turan gibi ömrünü davasına adamış grup başkanvekili konumundaki bir kardeşimize karşı şahin kesileceksiniz. Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin yöntemi."


 

Ne Olmuştu?

Arınç, kayyum yoluyla görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.

Bülent Turan da, ertesi gün Arınç'a tepki göstermiş, şunları kaydetmişti:

"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'Niye kayyım atadın, niye bunu yaptın?' dediler. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken Kandil'den yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, 'Kalk oradan kardeşim der' ve kaldırır."

Bunun üzerine Arınç, Show TV'ye yaptığı açıklamada "Boyundan büyük işlere karışma. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Ben de bileyim, Bülent Turan da bilsin, başka partilerin başka temsilcileri de bilsin" ifadesini kullanmıştı.




Editör: Ahmet Şen
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Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz
Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz
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