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Bu haber 13 Eylül 2019 21:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti

Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti

 

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Öncülüğünde Gerçekleşen Ziyarette Pamuk Fiyatları Ve Destekleme Konularının Masaya Yatırıldığı Öğrenildi

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.
 
Başkent Ankara'ya çıkarma yapan Şanlıurfa heyeti, Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüşerek birçok konuyu ilettiler.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan öncülüğünde gerçekleşen ziyarette pamuk fiyatları ve destekleme konularının masaya yatırıldığı öğrenildi.





 

Ziyaret Yaklaşık 1 Saat Sürdü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu'nun Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.



Editör: Ahmet Şen
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Ö-HABER
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.
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