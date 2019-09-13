Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı Ziyareti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Öncülüğünde Gerçekleşen Ziyarette Pamuk Fiyatları Ve Destekleme Konularının Masaya Yatırıldığı Öğrenildi

Ziyaret Yaklaşık 1 Saat Sürdü

Urfa Heyetinden Tarım Bakanlığı ZiyaretiŞanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili TBMM Grup Amiri Dr. Halil Özcan ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.Başkent Ankara'ya çıkarma yapan Şanlıurfa heyeti, Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüşerek birçok konuyu ilettiler.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan öncülüğünde gerçekleşen ziyarette pamuk fiyatları ve destekleme konularının masaya yatırıldığı öğrenildi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu'nun Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.Editör: Ahmet Şen