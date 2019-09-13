Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Eylül 2019 20:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı

Gece vakti 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadın çığlık atıp yardım isteyince darp edip kaçtı

80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı

80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı


Gece vakti 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadın çığlık atıp yardım isteyince darp edip kaçtı

Bir gün sonra yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




 

Gece Yüzümde Bir El İle Uyandım Bağırmaya Başlayınca Bana Vurmaya Başladı

 Fatma Altunöz:  "Gece yüzümde bir el ile uyandım bağırmaya başlayınca bana vurmaya başladı"

Adana’da gece vakti, 6 çocuk, 11 torun, 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce tecavüz etmeye çalıştı, sonra darp etti. Kadının bağırması sonucu kaçan zanlı, bir gün sonra yakalandı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 

Evden Alınan Sigara, Kadının Kıyafetleriyle Zanlıdan Alınan Dna Eşleştirmeye Gönderildi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesinde 9 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz 10 yıl önce ölen 6 çocuk, 11 torun ve 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Sağ elini oynatamayan kadın, buna rağmen zanlıya direnip bağırmaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Bu arada Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, mahalleden İ.M. adlı evli iki çocuk babası 54 yaşındaki bir şahsı gözaltına aldı. Bu arada, jandarma evde yaptığı çalışmada bir sigara izmaritini delil olarak alıp evde parmak izi çalışması da yaptı. Ayrıca yaşlı kadının o gün giydiği kıyafetlerden hem parmak izi hem de DNA örneği alınması için el konuldu. Yaşlı kadın taburcu olduktan sonra ilçe jandarma komutanlığına getirilerek burada zanlıyı teşhis etti. Ancak zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada evden alınan sigara, kadının kıyafetleriyle zanlıdan alınan DNA eşleştirmeye gönderildi.



 

Ben Korkmuyorum Dedim Ve Salavat Getirmeye Başladım 

Yaşlı kadın, zanlıyı çok net gördüğünü serbest kalmasına bir anlam veremediğini artık korkusundan evine gidemediğini belirterek, "Ben yatıyordum uyandım baktım karşımda biri oturuyor. Öpmeye çalıştı ben de itekledim. Ben bağırmaya çalıştım bana yine ’sus’ dedi ve bir tokat attı bana. Ben korkmuyorum dedim ve salavat getirmeye başladım. Salavat getirdikçe vurdu daha sonra ellerini ağzıma soktu ben de ısırdım parmaklarını. İmdat yetişin diye bağırınca kaçtı. Daha sonra komşularımız kazma, kürek ve silahlarını alıp bana yardıma geldiler. Bu dünya da herkes gibi ben de namusum için yaşıyorum. Ben o yaşın kadını mıyım. Gidecekse barlara ve pavyonlara gitsin.

Benim evin kapısı bozuk, içeriden kilitleyemedim. Olaydan sonraki gün yakalandı teşhis ettim kendisini. Ben evime gitmek istiyorum ama korktuğum için gidemiyorum şu an kızımda kalıyorum. Bana ’çığlık atarsan seni yakarım’ dedi o yüzden çok korkuyorum" dedi.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı
80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı
Gece vakti 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadın çığlık atıp yardım isteyince darp edip kaçtı
FETÖ'nün KOSGEB Yapılanması Davasında Karar Çıktı!
FETÖ'nün KOSGEB Yapılanması Davasında Karar Çıktı!
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan ile yöneticilerinin de bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.
Yaşlıları Telefonla Kandırıp 70 Bin TL Dolandıran 5 Şüpheli Yakalandı
Yaşlıları Telefonla Kandırıp 70 Bin TL Dolandıran 5 Şüpheli Yakalandı
Gözaltına alınan şüphelilerden M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,S.V. ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şanlıurfa’da Asayiş Olayları Son 3 Yılda Yüzde 55 Azaldı
Şanlıurfa’da Asayiş Olayları Son 3 Yılda Yüzde 55 Azaldı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Tipioğlu kentteki asayiş olaylarının 3 yılda yüzde 55 oranında azaldığını belirtti.
Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler
Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler
Oyunda tanıştığı H.Y.'nin Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı
Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arınç'tan AK Partili Turan'a: Boyundan Büyük İşlere Karışma, Sana Yazık Olur
Arınç'tan AK Partili Turan'a: Boyundan Büyük İşlere Karışma, Sana Yazık Olur
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a yönelik olarak “Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur” dedi.
​Üniversite Öğrencisi, Annesini Öldürüp kanıyla Dolaba Not Yazdı
​Üniversite Öğrencisi, Annesini Öldürüp kanıyla Dolaba Not Yazdı
Üniversite öğrencisi oğlu tarafından 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi. Olay yerinde delil olarak sadece üzerine kan ile "Bu mahallenin onuru var" yazılan elbise dolabını incelemeye alan polis kadının katilinin üniversite öğrencisi öz oğlu olduğunu tespit etti.
​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga
​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga
Husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Araçlardan inerek kavgaya tutuşan zanlılar birbirlerin bıçakladılar. Dehşet anı kameralara saniye saniye yansıdı.
​Çocuğunun Sınıfı Değişmeyen Müdüre Saldırı
​Çocuğunun Sınıfı Değişmeyen Müdüre Saldırı
Bir okulda birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfı değiştirilmediği iddiasıyla okul müdürünün kapısını kırarak, odasını basan veli, korku dolu anlar yaşattı. Okulun giriş kapısını da tekmeleyip, yumruklayan veli, çocuğunu sınıftan alıp, müdürünü tehdit ederek okuldan ayrıldı. Okul müdürü de polis çağırarak, veliden şikayetçi oldu. Olay anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
​Son Dakika! Diyarbakır’da Patlama! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
​Son Dakika! Diyarbakır’da Patlama! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
İşçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
​PUBG Oyunu Yuva Yıktı! İki Kadın Not Bırakıp Evi Terk Etti
​PUBG Oyunu Yuva Yıktı! İki Kadın Not Bırakıp Evi Terk Etti
Eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye’de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş'in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın'ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.
80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı
80 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık, Adli Kontrol Şartıyla Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfa’da Doğuştan Hasta Olan Çocuk Böbrek Nakli Bekliyor
Şanlıurfalı Şehit Polisi Anmak İçin 35 Kilometre Pedal Çevirdiler
Şanlıurfalı Şehit Polisi Anmak İçin 35 Kilometre Pedal Çevirdiler
FETÖ'nün KOSGEB Yapılanması Davasında Karar Çıktı!
FETÖ'nün KOSGEB Yapılanması Davasında Karar Çıktı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:35
Güneş
05:58
Öğle
12:28
İkindi
15:58
Akşam
18:46
Yatsı
20:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿