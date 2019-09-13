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Bu haber 13 Eylül 2019 17:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Davutoğlu İstifa Etti!

AK Parti’in ihracını istediği ve bugün ihraç ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa ediyor.

Davutoğlu İstifa Etti!

Davutoğlu istifa etti!






AK Parti’in ihracını istediği ve bugün ihraç ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa ediyor.


 

Davutoğlu, Ankara'da Düzenlediği Basın Toplantısıyla Birlikte Partisinden İstifa Ettiğini Duyurdu 

Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Başlatılan ihraç sürecinin sonucunun belli olduğunu belirten Davutoğlu, parti yönetimini eleştirerek "AK Parti'de hedeflerimizi gerçekleştirme imkanımız kalmamıştır, yeni bir siyasi hareket inşa edeceğiz" dedi.


 

Bütün Varlığımızı Koyduğumuz Partimizden İhraç Talebiyle Karşısına Geleceğimizi Tahayyül Bile Edemezdik 

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik.
AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. Ak Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK Parti milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı.



 

Peki Niye 22 Nisan'dan İtibaren Konuşmaya Başladık

Sevgili vatandaşlar, demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır. Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren Ak Parti'deki aksaklıkları eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde karşılık bulmasa da üç yıl boyunca kamuoyuna karşı hiçbir açıklamada bulunmadık. Peki niye 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başladık. AK Parti, 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk.

Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi. Konuşmalarımızda ülkemizin geleceği, davamız dememize rağmen fitne ile itham edildik. Bizim adlarımızı unutturabileceklerini zannederek tarihleri sildiler. Bizi unutturabilmek için milyonlarca AK Partilinin emeklerini yok sayarak kul hakkına girdiler.


 

Muhasebe Çağrılarına, Yapıcı Eleştirilere Kulaklarını Tıkayan Bir Yapının Millete Fayda Üretmesi Mümkün Değildir 

Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfke il bize yönelik ihraç süreci başlattılar. AK Parti'den ihraç için tebligat ulaştığında bir kez daha derin bir hüzünlendim, utanç duydum. Bu siyasi metin son derece özensiz hazırlanmış.
AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti.

Yaptığımız eleştirileri önemsemek yerine ihraç kararı alan yönetim tarih ve millet önünde bunu hesabını mutlaka verecektir. Bugün bu ihraçlarla parti içi eleştirilerden kurtulacağını zannedenler bu kopuşu daha da derinden hissedecekler.

Muhasebe çağrılarına, yapıcı eleştirilere kulaklarını tıkayan bir yapının millete fayda üretmesi mümkün değildir. Dar bir kadronun hakimiyeti altına girmiş AK Partinin ülke sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır.
Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz.


Editör: Ahmet Şen
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