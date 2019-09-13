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Bu haber 13 Eylül 2019 14:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler

Oyunda tanıştığı H.Y.'nin Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler

Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler





 
Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu.

Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin arından bir otele yerleştirildi.

Kızlarının bulunduğu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba  ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü.
 
 
 
 
 

Kardeşler Ailelerine Teslim Edildi

Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan Keçiş, "Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum" dedi.

Kardeşini sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın, "Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu.

Anne Hamiyet Kaba ise, "Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun" dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler
Oyunda Tanıştıkları Kişiyle Kaçan Kardeşler: Pişmanız, Kandırıldık Dediler Mutluluk Pozu Verdiler
Oyunda tanıştığı H.Y.'nin Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.
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