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Bu haber 13 Eylül 2019 13:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Rota Akademi Koleji Farkındalık Yaratıyor

Şanlıurfa'da yeni eğitim ve öğretim yılına, farkındalık yaratarak giren Rota Akademi Koleji; profesyonel eğitimin yanısıra sosyal etkinliklerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rota Akademi Koleji Farkındalık Yaratıyor

Rota Akademi Koleji Farkındalık Yaratıyor 




Şanlıurfa'da yeni eğitim ve öğretim yılına, farkındalık yaratarak giren Rota Akademi Koleji; profesyonel eğitimin yanısıra sosyal etkinliklerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Deneyimli  öğretmen  kadrosuyla eğitim veren Rota Akademi Koleji Müdürü Mustafa Dalyan; yaptığı açıklamada:





Beş yıldır etüd merkeziyle başladığımız ve Akademimizin alt yapısını oluşturduğumuz kadromuzla bu yıl Şanlıurfa'da eğitim öğretime başladık. 

Amacımız eğitimin yanı sıra kentimize ve ülkemize bilinçli, sosyal ve aynı zamanda donanımlı bireyler kazandırmak. “




 

Teorik Bilginin Kalıcı Olması Açısından Etkinliklerimizi Bizzat Yerinde Yapıyoruz 





Teorik bilginin kalıcı olması açısından etkinliklerimizi bizzat yerinde yapıyoruz diyen Rota Akademi Koleji Müdürü Mustafa Dalyan sözlerine şöyle devam etti:

Okulumuzun Farkındalık Kulübü; Aşure Haftası dolayısıyla kırsal mahallemizdeki Güçlü Köyü İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilerimizin sınıflarına kadar giderek elleriyle oradaki çocukara Aşure Tatlısı ikram ettiler.





 

Öğrencilerin Sevinci ve Gözlerindeki Mutluluğu Görmek İçin Orada Olmak Lazımdı




Güçlü Köyü’ndeki öğrencilerimizin yaşadıkları heyecanı ve gözlerindeki o mutluluğu anlatmaya kelimeler kifayesiz kalır; o sevinci anlayabilmek için ancak orada olmak ve o anı canlı olarak görüp müşahade etmekle mümkün olabilirdi.







Bu ve benzeri  farkındalık etkinliklerimiz, eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edecek. Amacımız salt eğitimin yanında; çocuklara yıl içerisinde; kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi somut bir şekilde, gününde ve yerinde anlatarak onlara bu değerleri canlı tutulması adına; teorik bilginin yanında pratikte de gerçekleştirerek unutturmamak; farkındalık yaratarak, zihinlerinde daha kalıcı olmasını ve sahip çıkılması gerektiğini sağlamaktır.” dedi.




Editör: Ahmet Şen
 
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