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Bu haber 13 Eylül 2019 12:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haçlı Hatıraya Harçlı Müdahale

Gaziantep Arkeoloji Müzesinde yer alan tarihi heykelin, olmayan gözüne alakasız bir taş parçası konularak sergilenmesi görenleri şaşırtıyor

Haçlı Hatıraya Harçlı Müdahale

Haçlı Hatıraya Harçlı Müdahale



Gaziantep Arkeoloji Müzesinde yer alan tarihi heykelin, olmayan gözüne alakasız bir taş parçası konularak sergilenmesi görenleri şaşırtıyor. Gaziantep valiliği, heykelin müzeye böyle getirildiğini, restoretörler eser zarar görür diye taşa müdahale etmediğini savundu.


 

Heykelin Altında, "Kadın Büstü, Kireç Taşı Roma dönemi" Bilgisi Yer Alıyor 

Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen heykel, 'Roma dönemi heykeline protez göz’ başlığıyla sosyal medyada gündem oldu. Müze, heykelin yüzü alçı ile "protezlenmiş'' halde 1980'lerde alındığını, orijinalin zarar görmemesi için bu kısma dokunulmadığını açıkladı.

Twitter'dan yapılan paylaşaımları görüp sabah saatlerinde İstasyon caddesindeki Arkeoloji müzesine gittiğini belirten medyacı Ökkeş Özekşi büstü görüntüledi.

Heykelin altında, "Kadın Büstü, Kireç Taşı Roma dönemi" bilgisi yer alıyor.


 

Tarihi Eser Niteliği Taşıması İçin Bu Tür Eserleri Böyle Eklemeler Yapılması Doğru Bulmuyorum 




Gaziantep27.net sitesinin haberine göre;  Özekşi, "doğrusu ihtimal vermiyordum, giderken inşallah bizde değildir bu büst demiştim. Ama gidip kendi gözlerimle gördüm. Resmen şaka gibi. Bu bir vatandaştan satın alınmış ve öylece sergilenmiş. 

Tarihi eser niteliği taşıması için bu tür eserleri böyle eklemeler yapılması doğru bulmuyorum. Kaldı ki bunu inceleyen bir kurul var ona göre vatandaşa ücret verilmiş. Tarihi eser niteliği bence ortadan kaldırılmış" dedi.


 

Özel Kalem Müdürü Aslat Tektaş: Müzeye Bu Haliyle Getirilmiş

Konu hakkında Gaziantep valiliği Özel Kalem Müdürü Aslat Tektaş bir açıklama yaptı.

Tektaş açıklamasında şunları yazdı:"Eser 1980 yılından önce müzeye bu haliyle getirilmiş ve satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış, şu anda Arkeoloji Müzesi Roma salonunda sergileniyor. Restoretörler eser daha çok zarar görür diye müdahale etmemiştir..




Editör: Ahmet Şen
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