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Bu haber 13 Eylül 2019 11:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Süleyman Şah Türbesi Yine mi Taşınıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat’ın doğusu üzerinde devam eden güvenli bölge tartışmalarına değindi, güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine konulacağını umduğunu söyledi.

Süleyman Şah Türbesi Yine mi Taşınıyor

Süleyman Şah Türbesi Yine mi Taşınıyor




Bilecik’in Söğüt ilçesindeki 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dün devam etti. 


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat’ın doğusu üzerinde devam eden güvenli bölge tartışmalarına değindi, güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine konulacağını umduğunu söyledi.


 

Sınırlarımızdaki Karanlık Senaryolara Müsaade Edemeyiz 

Etkinliğe katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici birer konuşma yaptı.
Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainleri hem topraklarımızdan hem de Misakımilli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur.

Sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainleri hem topraklarımızdan hem de Misakımilli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur."



Editör: Ahmet Şen
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Süleyman Şah Türbesi Yine mi Taşınıyor
Süleyman Şah Türbesi Yine mi Taşınıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat’ın doğusu üzerinde devam eden güvenli bölge tartışmalarına değindi, güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine konulacağını umduğunu söyledi.
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