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Bu haber 13 Eylül 2019 10:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı

Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı




Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

Berke Karasu Evde Annesi Tülin Beygirci'yi Vahşice Öldürmüştü 

Küçükkumla Mahallesi'ndeki evinde annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesi ile vahşice öldüren katil zanlısı Berke Karasu (23) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan Karasu Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

48 yaşındaki annesi ile arasında geçmişte husumet bulunmayan ve okul ile alakalı çeşitli yalanlar söylediği öğrenilen katil zanlısı Berke Karasu evde annesi Tülin Beygirci'yi vahşice öldürmüştü. Zanlı cinayeti işledikten sonra eğitimine devam ettiği Denizli'ye gitmişti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışması sonrasında göz altına alınan zanlı, cinayeti de itiraf etmişti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra zanlı Gemlik Adliyesine sevk edildi. Annesini öldüren zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

Gece geç saatlere kadar soruşturma savcısına ifade veren ve tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, burada verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.



 

Olay Nasıl Aydınlatıldı?

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip olay yerindeki ev iş yerlerinden bulunan güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci'nin son 3 aydaki telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Polis kamera kayıtlarından olay sabahı Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve öz oğlu Berke Karasu'nun girdiğini olayı işledikten 2 saat sonrada evi terk ettiğini belirledi. Bunun üzerine Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Karasu'yu arayarak annesinin vefat ettiğini adli tıp işlemleri imzasının gerektiğini söyleyerek Bursa'ya davet etti. Adli Tıbba gelen burada kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

İlk ifadesinde en son 10 gün önce Gemlik'e geldiğini belirten Karasu'nun polis ekiplerinin kendisine olay günü aldığı otobüs biletini ve güvenlik kamerası görüntülerini gösterince suçunu itiraf ettiği belirtildi. Son sınıf öğrencisi olan Karasu'nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. 

Öte yandan Berke Karasu'nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı
Anne Katili Cani Evlat Tutuklandı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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