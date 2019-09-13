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Bu haber 13 Eylül 2019 08:19:00 Tarihinde eklenmiştir.

İcra Dairesi'nden 'Satılık Doktor' İlanı

İlanda satışa çıkarılanın 'Özel Botan Hospital Hastanesi'nin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu' olduğu belirtildi.

İcra Dairesi'nden 'Satılık Doktor' İlanı

 İcra Dairesi'nden 'Satılık Doktor' İlanı




Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu açık artırma ile 'satışa çıkarıldı'.



 

 22 adet Tabip Kadrosu' Olduğu Belirtildi

"Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır" başlığıyla yayımlanan ilanda tabloda yer alan 'cins, miktar ve değerleri yazılı malların satışa çıkarıldığı' belirtildi. 

İlanda satışa çıkarılanın 'Özel Botan Hospital Hastanesi'nin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu' olduğu belirtildi.

Hekimlere farklı maddi bedel biçilerek yayımlanan ilanda, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji, üroloji, anestezi ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göz, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz alanında uzmanları satışa çıkarıldı.

İlanda, çocuk sağlığı, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın doğum uzmanlıklarının 55 bin 650 TL’ye satışa çıkarıldığı, diğer uzmanlıklara 44 bin 520 TL değer biçildiği görüldü. 


 

İstanbul Tabip Odası Tepki Gösterdi

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada söz konusu ilana tepki gösterilerek "2002'den bu yana göreve gelen bütün Hükümetlere ve Sağlık Bakanlarına: Hekimliği %18 KDV ve açık arttırmayla alınıp satılan bir "mal" haline getiren (ilanda aynen öyle yazıyor) "Sağlık Reformu"nuza karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız, hekimlik kazanacak!" ifadeleri kullanıldı. 


 

Türk Tabipler Birliği: Affetmeyeceğiz

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz" denildi. 



Editör: Ahmet Şen
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