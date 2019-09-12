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Bu haber 12 Eylül 2019 19:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Çocukların Ateşle Oyunu Kötü Bitti

Şanlıurfa’da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

​Şanlıurfa’da Çocukların Ateşle Oyunu Kötü Bitti

-​Şanlıurfa’da Çocukların Ateşle Oyunu Kötü Bitti 

 

Depoda Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Gıda ürünlerinin bulunduğu bir depoda iddiaya göre çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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