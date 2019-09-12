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Bu haber 12 Eylül 2019 19:04:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

 

Şanlıurfa’da Kaza!

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Salih S., (63) idaresindeki 31 DT 837 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada sürücü ile yanında bulunan İlayda S., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle refüjde bulunan bazı ağaçlar kırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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