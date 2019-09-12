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Bu haber 12 Eylül 2019 23:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu

Aynı sınıfta eğitim gören 6 tek yumurta ikizi öğrenci, öğretmen ve arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

​6 tek yumurta ikizi aynı sınıfta buluştu

Balıkesir'deki Kuva-yi Milliye Ortaokulu 5-A sınıfında bulunan 6 tek yumurta ikizi Damla-Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Selim-Salih İbiş'i görenler şaşırıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra giydiği okul formaları, hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi tarafından tanıyıp ayırt etmek çok kolay olmuyor. Tanınmanın dışında hiçbir sıkıntısı olmayan ikizler adeta okulun neşe kaynağı. Okul müdürü Raşettin Dağ öğrencilerin aynı sınıfta tesadüfen bir araya geldiğini ifade ederek, “Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken aynı sınıfta bulunan 6 ikiz öğrencimiz bizim de dikkatimizi çekti. Bugün ikizlerimizden biri gelmedi. 28 kişilik sınıfın neredeyse yarısına yakınını ikizlerimiz oluşturuyor”dedi.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kadir Kayabey ise, “Bu sene okulumuzun 5-A sınıfında 6 tane ikiz öğrencimiz aynı sınıfta eğitim ve öğretim görecek. 12 tane birbirine benzeyen çocuk demek. İnşallah bunun yararını göreceğiz ve zararını bertaraf edeceğiz. İnsan ister istemez karıştıracak tabi ki daha yeni derslere başladık ama ben zamanla öğreneceğimi tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.



 

"Bize alışamadılar karıştırmaları normal"

İkiz öğrencilerden Damla Üstünel arkadaşlarının kendilerini karıştırdıklarına dikkat çekerek, “Okulda yeni olduğumuz için pek alışamadılar ama karıştırmaları normal” dedi. Erkek ikizlerden Efe Sağlık da kendileri gibi sınıfta birçok ikiz arkadaşları olduğunu ifade ederek “Aslında bunu beklemiyordum. Kadere böyle çıkmış” açıklamasını yaptı. Kardeşi Ege Sağlık ise, “Bu sınıfta olmaktan çok memnunun. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bizi ister istemez karıştırıyorlar. Biz de diğer ikiz arkadaşlarımızı karıştırıyoruz” şeklinde konuştu.



 

"Kulağındaki benden ayırıyorum"

İkiz öğrencilerin velisi Sultan Solak, “Bu yıl bizim için de bir sürpriz oldu. Çocuklarım kendi gibi birçok ikiz arkadaşıyla birlikte aynı sınıfta okuyacak. Ayırmak için zorlanıyorum ben de ama kulağında ben olduğu için bizde sıkıntı olmuyor. İkisini birden Salih, Selim diye çağırıyorum” dedi.





Editör: Bahar Yüksel 
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