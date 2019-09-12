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Bu haber 12 Eylül 2019 22:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga

Husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Araçlardan inerek kavgaya tutuşan zanlılar birbirlerin bıçakladılar. Dehşet anı kameralara saniye saniye yansıdı.

​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga

Edinilen bilgilere göre olay, 7 Haziran günü sabah 05.20 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahısların aracını takip eden şahıslar, caddede kimsenin olmadığı bir anda harekete geçti. Birden araçları ile 'U' dönüşü yapan zanlılar, husumetlilerinin bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın ardından transit sürücüsü aynı hızla geri manevra yaparak aracın yanından uzaklaşırken, araçta bulunan bir kişi transitin peşinden koştu. O andan itibaren yaşanan olaylar ise adeta film sahnelerini aratmadı.



 

Husumetlisinin aracına transitle çarptılar

Transitin kendilerine çarpmasından sonra araçta bulunan baba çocuklarını bırakarak transitin peşinden koştu. Kazalı araçla çocuklar ilerlerken baba bir süre sonra araca binerek kaçan aracın peşinden gitti. Aracıyla tekrar olayın yaşandığı döner kavşağa gelen şahıslar, daha sonra inerek transitte bulunan husumetlileriyle kavga etti.


 

Üzerlerine gelen kamyoneti durdurmak için önüne atladı, son anda canını kurtardı

Baba ve oğulları kavganın ardından koşarak araçlarına geri gelirken, husumetlileri ise bu defa kamyonetle araca çarpmak istedi. Tam bu sırada araçtakilerden bir tanesi üzerine doğru gelen kamyonetin önüne atladı, ancak ezme pahasına gelen kamyonetten canını son anda kaçarak kurtardı.


 

Zıplayıp zıplayıp kamyonet şoförünü bıçakladı

Araca çarpmaması için kamyonet sürücüsünün önüne atlayan şahıs son anda canını kurtardı. Kamyonet araca çarparak sürüklerken, son anda canını kurtaran şahıs ise kamyonete doğru koştu. Şahıs kapıyı açmayan kamyonet şoförünü camdan zıplayarak defalarca bıçakladı. Daha sonra diğer araçta bulunan başka birisi ise sopayla gelerek bıçaklanan şahsı kurtarmak istedi.



 

Olaya bekçiler müdahale etti

Cadde üzerinde bulunan bekçiler ise olayı görür görmez müdahalede bulundu. Tarafların sakinleşmemesi üzerine bekçi silahı eline alarak havaya uyarı amaçlı bir el ateş etti. Yetersiz kalan bekçiler, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.



 

Kamyonette bıçaklanan şahıs aşağıya inerek yardım bekledi

Husumetlilerinin aracına çarpmaya çalıştığı sırada önüne atlamalarına rağmen ezme pahasına durmayan ve defalarca bıçaklanan kamyonet sürücüsü, şahısların sopalı şahsı kovalaması üzerine aşağıya inerek yardım bekledi.




 

Polis ekipleri iki kişiyi yakaladı, bir kişi ise yeşil alana atlayarak kaçtı

İhbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri, gruplara müdahalede bulunarak baba ve bir oğlunu gözaltına aldı. Yaralı şahıs polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olaya karışan bir kişi ise polis ekiplerini görünce yol kenarındaki yeşil alana atlayarak kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden iki tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 

Film sahnelerini aratmayan kavga anı kamerada

Beylikdüzü'nde husumetli oldukları öğrenilen gruplar arasındaki film sahnelerini aratmayan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, transitin dönerek araca çarptığı, araçtakilerin kovaladığı, sonrasında ise kamyonetle aynı araca bir daha çarptığı anlar yer alıyor. Kamyonet sürücüsü şahıslar tarafından defalarca bıçaklanıyor ve bekçi müdahalede bulunmaya çalışırken, gelen polislerin şahısları gözaltına aldığı ve bir şahsın kaçtığı görülüyor.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga
​Husumetli Gruptan Film Sahnelerini Aratmayan Kavga
Husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Araçlardan inerek kavgaya tutuşan zanlılar birbirlerin bıçakladılar. Dehşet anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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