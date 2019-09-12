Başkan Aksak: Halkımız için gece gündüz çalışıyoruz

Kış Gelmeden Kilit Parke Taşı Döşenecek

Sadece Merkez Değil Kırsal Mahallelerde de Çalışmalar Yapılıyor

Ceylanpınar Belediyesi tarafından üst yapısı olmayan sokaklarda kilitli parke taşı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Kış öncesi ilçede üst yapı olmayan bütün sokakların kilitli parke taşı ile döşenmesi planlanırken program çerçevesinde devam eden çalışmalar Cumhuriyet Mahallesinde sürüyor. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdullah Aksak, yetkili personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Başkan Aksak, burada yaptığı açıklamada daha güzel ve yaşanır bir Ceylanpınar için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Üst yapısı olmayan sokakların tek tek tespit edildiğini ifade eden Başkan Aksak, kış gelmeden tespit edilen sokakların kilitli parke taşı yapılacağını ve vatandaşların çamurdan kurtarılacağını vurguladı.Sadece ilçe merkezinde değil kırsalda da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Aksak, "Merkez mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kış öncesi kilitli parke taşı döşenmeyen sokaklarımız vardı. Onları tek tek tespit ediyoruz. Aralık ayı öncesi merkez mahallelerimizin üst yapı eksikliklerini tamamlayacağız. şu anda köylerde de ciddi bir çalışma yapıyoruz. Merkez mahallelerimizin eksikliklerini hallettikten sonra bütün ağırlığımızı kırsal mahallelere vereceğiz. Kırsal mahallelerimizin de eksikliklerini tamamlayacağız. Bizler vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz.Personellerimiz ve teknik ekibimiz de büyük bir özveri ile çalışıyorlar onlara da bu özverileri dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel