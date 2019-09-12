​Bilici: Kırkpınar İlkokulu Ve Ortaokulu’na Kütüphane Yaptık

Bilici: Emeği Geçen Herkese Teşekkürler

Gerçekleştirilen açılışa Karaköprü Kaymakamımız Sayın Ufuk Akıl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Hasan Bilici, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hacı Murat Yanmaz, İl Jandarma Personeli Sayın Tuncay Subaşı, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Sayın İbrahim Coşkun, AÇSH İl Müdür Yardımcılarımız Sayın Neriman Yıldız, Sayın Mahmut Küçükoğlu, Sayın Mustafa Altıngöz, Kırkpınar İlkokul ve Ortaokul Müdürü Sayın Abdülbasit Akkuş, okul öğretmen ve öğrencileri ile çocuk hakları il komitemize üye çocuklarımız katıldı.Açılışta konuşan İl Müdürümüz Bilici;‘’Çocuklarımıza ve bizlere düşen en hayati görev; bilim ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve ilkeli bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak bize emanet ettiği ülkemize gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabiliriz. Bu güzel kütüphane için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sevincinizin, coşkunuzun ve ümidinizin daim olmasını diliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.’’ İfadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel