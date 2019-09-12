​Şanlıurfa’da Ücretsiz Dağıtılan Kitaplar Dökülmeye Başladı

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım neredeyse bitti.
MEB’den Sıfır Atık AdımıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan 147 milyon ders kitaplarının dağıtım süreçlerinde "sıfır atık" farkındalığını yansıtmak amacıyla bir adım atarken, kitaplar henüz ellerine alan öğrenciler, kitapların sayfalarının ellerinde kaldıklarını gördü.
Devletin Verdiği Kitaplar Ellerinde KaldıTüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlurfa’da da eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler ve veliler, devletin ücretsiz olarak verdiği kitapları alıp, ciltlemeye başladıklarında bir sorunla karşılaştılar. Bazı kitapların sorunlu olduğunu dile getiren veliler, aldıkları birkaç kitabın sayfalarının koptuğunu, kitabın sayfalarının ellerinde kaldıklarını ifade etti. Durumu fotoğraflayan veliler, okulların başlaması üzerinden 1 hafta geçmemesine rağmen 1 yıl kullanılacak olan kitapların dağılmasına tepki gösterdi.
MEB’in Verdiği Kitaplar İçin Dilek Şikâyet HattıŞanlıurfa’da bu gibi durumlarla karşılaşan velilerin 444 0 623 numaralı hattı aramaları ve sorunlarını dile getirmeleri çözüm bulma yolunda ilk adım oalcaktır. Öte yandan MEB tarafından ücretsiz verilen kitapların kontrol edilmesi yanlış, hata, kopma, yırtılma, eksik sayfa gibi sorunları da erkenden çözebilmek adına herkesin kitaplarını kontrol etmesi öneriliyor.
Editör: Bahar Yüksel
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