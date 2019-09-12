​Şanlıurfa’da Ücretsiz Dağıtılan Kitaplar Dökülmeye Başladı

MEB’den Sıfır Atık Adımı

Devletin Verdiği Kitaplar Ellerinde Kaldı

MEB’in Verdiği Kitaplar İçin Dilek Şikâyet Hattı

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım neredeyse bitti.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan 147 milyon ders kitaplarının dağıtım süreçlerinde "sıfır atık" farkındalığını yansıtmak amacıyla bir adım atarken, kitaplar henüz ellerine alan öğrenciler, kitapların sayfalarının ellerinde kaldıklarını gördü.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlurfa’da da eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler ve veliler, devletin ücretsiz olarak verdiği kitapları alıp, ciltlemeye başladıklarında bir sorunla karşılaştılar. Bazı kitapların sorunlu olduğunu dile getiren veliler, aldıkları birkaç kitabın sayfalarının koptuğunu, kitabın sayfalarının ellerinde kaldıklarını ifade etti. Durumu fotoğraflayan veliler, okulların başlaması üzerinden 1 hafta geçmemesine rağmen 1 yıl kullanılacak olan kitapların dağılmasına tepki gösterdi.Şanlıurfa’da bu gibi durumlarla karşılaşan velilerin 444 0 623 numaralı hattı aramaları ve sorunlarını dile getirmeleri çözüm bulma yolunda ilk adım oalcaktır. Öte yandan MEB tarafından ücretsiz verilen kitapların kontrol edilmesi yanlış, hata, kopma, yırtılma, eksik sayfa gibi sorunları da erkenden çözebilmek adına herkesin kitaplarını kontrol etmesi öneriliyor.Editör: Bahar Yüksel