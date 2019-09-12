​İntihar Eden Kişiyi Görüp: Mehmet Değilmiş. Diyerek Okeye Dönmeye Devam Ettiler

Eşinden Boşanmak İstemeyen Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Arkadaşlarının İntihar Ettiğini Düşündüler

Edinilen bilgiye göre olay Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi.Bir otelde çalışan kadın ailevi nedenlerden dolayı arasında sorun bulunan eşine boşanma davası açtı. Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı. Mesajın polise bildirilmesiyle eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve kocanın yakınları balkondan eve girdi. İpten indirilen kocaya hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.Bu sırada, yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri merakla olay yerine geldi. Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli ambulansın kapısını dahi açıp içeri baktı. 'Mehmet değilmiş' diyen mahalleli, daha sonra kahvehanedeki oyunlarına geri döndü.Editör: Bahar Yüksel