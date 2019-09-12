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Bu haber 12 Eylül 2019 18:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

​PUBG Oyunu Yuva Yıktı! İki Kadın Not Bırakıp Evi Terk Etti

Eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye’de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş'in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın'ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.

​PUBG Oyunu Yuva Yıktı! İki Kadın Not Bırakıp Evi Terk Etti

Kütahya'da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), eşlerine not bırakarak evi terk etti. Eşlerine not bırakıp ziynet eşyalarını yanlarına alıp evden ayrılan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrası iki kız kardeşin Osmaniye'de olduğu tespit edildi. 



 

Bulunan Genç Kadınlar: Ailemize Dönmek İstemiyoruz

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayşen Daşgın ve kardeşi Reyhan Keçiş’i Osmaniye’de H.Y. ile birlikte bularak gözaltına aldı. İki kız kardeşin alınan ilk ifadelerinde iddiaya göre, kız kardeşlerden Reyhan Keçiş'in Osmaniye'de oturan H.Y. adlı kişi ile çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığını, kendi isteği ve rızası ile H.Y. ile birlikte Kütahya'dan Osmaniye iline geldiği ve bu esnada ablası Ayşe Daşgın'ın da kendisi ile birlikte geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorguları süren kız kardeşlerin ayrıca Kütahya'daki ailelerine dönmek istemediklerini beyan etmeleri üzerine iki kız kardeş ve yanına geldikleri H.Y. serbest bırakıldı.



 

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama Geldi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül 2019 günü saat 11.00 sıralarında ilimiz haber merkezine gelen ihbar üzerine Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde H.Y isimli şahsın yanında Kütahya ilinden kayıp olarak aranmakta olan A.D ve R.K şahısların bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada bahse konu iş yerinde H.Y isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs ile yapılan görüşmede her iki bayanı tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada Kayıp olan R.K ve A.D isimli belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir. Şüpheli H.Y isimli şahıs ve kayıp şahıs olarak aranan A.D isimli şahıs Çarşı Ş.H.M. Polis Merkezi Amirliğine, yaşı küçük R.K isimli şahıs gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Kayıp olarak aranan her iki bayan verdikleri ifadede kimsenin kendilerini zorla alıkoymadığını, darp edilmediklerini ve kendi rızaları ile Kütahya ilinden Osmaniye iline geldiklerini beyan etmişler. Gerekli işlemlerin ardından yaşı küçük R.K. çocuk yuvasına teslim edildi. A.D isimli şahıs bilgisi alındıktan sonra polis merkezinden ayrıldı. Şüpheli H.Y hakkında ise gerekli adli işlemler yapılmıştır” denildi.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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