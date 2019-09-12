-​Tehdit Savuran Alkollü Şahsa Mahalleliden Linç Girişimi

Balkona Çıkıp Küfür ve Tehdit Savurdu

-​Tehdit Savuran Alkollü Şahsa Mahalleliden Linç GirişimiOlay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2114 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, H.Y., isimli şahıs akşam saatlerinde alkollü olarak geldiği evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü balkona çıkarak çevresine küfürler edip, tehditler yağdırmaya başladı. Buna kızan komşuları ise şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Bazı mahalle sakinleri balkondan inip sokağa çıkması konusunda ikna edemeyince evi taş yağmuruna tuttu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kavga eden gruba müdahale etti. H.Y.’nin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli grubun sakinleşmediğini gören ekipler, şahsı linç girişimine karşı bindirdiği polis aracı ile bölgeden kaçırdı. Polis ardından öfkeli grubu dağıttı.Olayın ardından H.Y.’nin evde olan eşi D.Y. ve iki küçük çocuğunu koruma altına alan polis ekipleri kadını ve çocuklarını bir akrabalarının yanına götürmek üzere evden uzaklaştırdı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel