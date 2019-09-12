​Şanlıurfa’da Türk ve ABD Helikopterleri Devriye Gezdi

2 Türk, 2 ABD Helikopteri Devriye Gezdi

- Sınırda helikopter hareketliliği- ABD ile Türkiye’nin Suriye'de ortak hava devriyesi- Helikopterler ortak devriyeye çıktıABD ile Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler müşterek hava devriyesi gerçekleştiriyor. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığında bekleyen 2 Türk helikopteri, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinden gelen 2 ABD helikopterine eşlik ederek sınırda devriye görevine başladı.Editör: Bahar Yüksel