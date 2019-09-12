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Bu haber 12 Eylül 2019 12:22:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Türk ve ABD Helikopterleri Devriye Gezdi

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde müşterek olarak gerçekleştirildiği hava devriyesinin 4’üncüsü yapılıyor. İkisi Türk, ikisi ise ABD'ye ait olan 4 helikopter devriyeye katılıyor.

​Şanlıurfa’da Türk ve ABD Helikopterleri Devriye Gezdi

- Sınırda helikopter hareketliliği
- ABD ile Türkiye’nin Suriye'de ortak hava devriyesi
- Helikopterler ortak devriyeye çıktı



 

2 Türk, 2 ABD Helikopteri Devriye Gezdi

ABD ile Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler müşterek hava devriyesi gerçekleştiriyor. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığında bekleyen 2 Türk helikopteri, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinden gelen 2 ABD helikopterine eşlik ederek sınırda devriye görevine başladı.




Editör: Bahar Yüksel
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