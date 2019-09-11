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Bu haber 11 Eylül 2019 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kendisini MİT'çi Olarak Tanıtıp TOKİ Arazisinden Sahte Evrakla Arsa Satan Kişi Serbest Bırakıldı

Kendisini (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kendisini MİT'çi Olarak Tanıtıp TOKİ Arazisinden Sahte Evrakla Arsa Satan Kişi Serbest Bırakıldı

Kendisini MİT'çi Olarak Tanıtıp Sahte Evrakla TOKİ Arazisinden Arsa Satan Kişi Serbest Bırakıldı



Kendisini (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

2017'de Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesini Alan Ve Ödeme Yapmadığı Gerekçesiyle Ağalığı Düşürülen Ahmet Çetin Olduğunu Belirledi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı Cemal S'nin, kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıttığı öne sürülen kişinin 2017'de Kırkpınar güreşleri ağalık ihalesini alan ve ödeme yapmadığı gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin olduğunu belirledi. 

Soruşturma kapsamında Tekirdağ'da bir adrese düzenlenen operasyonda, Ahmet Çetin ile yanındaki Tarkan A. gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 


 

Suç Duyurusunda Bulunacağını Söyledi

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Çetin ve Tarkan A'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Çetin, bazı kişilerce kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne sürerek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Suçsuz bulunduğu için dışarıda olduğunu savunan Çetin, kendisine iftira atıldığını iddia etti. 

Editör: Ahmet Şen
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