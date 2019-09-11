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Bu haber 11 Eylül 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'ye Geldiğimizde 2-3 Dönem Öncesinden Kalma Personeller Vardı, Ne Personelle, Ne Araçlarla Uğraştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'ye Geldiğimizde 2-3 Dönem Öncesinden Kalma Personeller Vardı, Ne Personelle, Ne Araçlarla Uğraştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'ye Geldiğimizde 2-3 Dönem Öncesinden Kalma Personeller Vardı, Ne Personelle, Ne Araçlarla Uğraştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı.

İstişare toplantısı öncesi bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine "Seçildiğiniz gün itibarıyla şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyetle yaklaşıyoruz" diye başladı.

Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Çin'de yürüttüğü temaslar dolayısıyla katılamadığı toplantıda konuşmasına şöyle devam etti:


 

'Sizleri En İyi Ben Anlarım'

"Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ülkemizin sorunları söz konusu olduğunda beraber hareket edebileceğimize inanıyorum. Özellikle de terörle, terör örgütleriyle arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Belediye başkanlığı yapmış biri olarak sizleri en iyi ben anlarım. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerimde de hizmet söz konusu olduğunda İzmir'den Mardin'e kadar hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım.

Genel Başkanı olduğum AK Parti'nin bu çerçevede çeşitli hazırlıkları bulunuyor. 30 büyükşehrimiz başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımızın tespitleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun gerektiğinde Meclis'te, düzenleme gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde birlikte çalışabiliriz. Türkiye için, 81 ilimizin tamamında bu iş birliğini geliştirebiliriz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun farklı kesimlerini aynı ortak paydada buluşturmak için samimi gayret gösterdik."


 

'Belediye Başkanlarının Görevi Devr-İ Sabık Peşinde Koşmak Değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı görevinin polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamı olduğunu belirterek "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset insanlarımıza vakit kaybettirmekten öte bir işe yaramaz" görüşünü dile getirdi.

"Belediye başkanlarının görevi devr-i sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel hizmetleri getirmek için çalışmaktır" diyen Erdoğan, devamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını anmadan birtakım eleştiriler yöneltti:


 

'İBB'YE Geldiğimizde 2-3 Dönem Öncesinden Kalma Personeller Vardı, Ne Personelle, Ne Araçlarla Uğraştık'

"Medyamızda her gün sendika değiştirme baskısından envai türden tehditlere kadar birçok vicdan yaralayıcı haberle karşılaşıyoruz. Personel sayısındaki her rakam, bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının, ekmeğinin peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi alt üst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine siyaset yapılamaz.

Bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Biz İBB'ye geldiğimizde 2-3 dönem öncesinden kalma personeller vardı. Kaldığı yeri hak eden insanlara dokunmadım. Ne personelle, ne araçlarla uğraştık. Vaktimizi ve imkanlarımızı şehrin sıkıntılarına ayırdık."



Editör: Ahmet Şen
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