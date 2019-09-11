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Bu haber 11 Eylül 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Arda Turan Cinsel Taciz Suçundan Beraat Etti!

Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verilirken cinsel taciz suçundan beraat etti.

Arda Turan Cinsel Taciz Suçundan Beraat Etti!

Arda Turan Cinsel Taciz Suçundan Beraat Etti!


Arda Turan - Berkay davasında Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Kasten adam yaralamadan ise 1 yıl 15 gün ceza aldı.

Gece kulübünde yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Saat 10 görülecek dava için Berkay Şahin duruşma salonuna geldi.

Futbolcu Arda Turan, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay Şahin arasında üçüncü duruşma görülmeye başlandı.


 

Koruma Ordusuyla Geldi

Bugün sonuca bağlanacak olan dava için mahkeme salonuna gelen Berkay Şahin adliyeye bir koruma ordusuyla geldi. Berkay Şahin, muhabirlerin sorduğu Arda Bey mahkemeye katılmayacakmış siz ne düşünüyorsunuz sorusuna, "Dava kaç yıl sürerse ben geleceğim olması gereken de bu" açıklamasında bulundu. Gazetecilerin Arda Turan'ın kendisinden özür dileyip dilemediğini sormaları üzerine ünlü popçu, "Biz ilk günden beri bu özrü bekliyoruz" yanıtını verdi.


 

Arda Turan'ın 'Cinsel Saldırı' Suçundan Yargılanması Talep Edildi

2. Sayfa programının haberine göre; Arda Turan'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılanması talep edildi. Arda Turan'ın avukatı "Yer dar ve kalabalık, yanlışlıkla çarpmış ve özür dilemiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arda Turan'ın hastaneye giderken taşıdığı silah ruhsatsız çıktı.


 

Arda Turan Hakkında Karar Verildi

Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verilirken cinsel taciz suçundan beraat etti.

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Arda Turan Cinsel Taciz Suçundan Beraat Etti!
Arda Turan Cinsel Taciz Suçundan Beraat Etti!
Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verilirken cinsel taciz suçundan beraat etti.
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