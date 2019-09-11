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Bu haber 11 Eylül 2019 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

ABD'li Komutanlar Akçakale'den Ayrıldı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden ayrıldı.

ABD'li Komutanlar Akçakale'den Ayrıldı

ABD'li komutanlar Akçakale'den Ayrıldı



ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden ayrıldı.



 

Güvenli Bölge İle İlgili Yaklaşık Bir Saatlik Bir Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson burada Türk askeri yetkililerle, Suriye’de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge ile ilgili yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet daha sonra yeniden Şanlıurfa'ya döndü.




Editör: Ahmet Şen
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