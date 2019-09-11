Birecik Belediye Başkanı Mirkelam

Türk İş İnsanları Önemli Mesajlar Verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in önderlik ettiği "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" toplantılarının 3’üncüsü Ankara’da yapıldı.Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam; toplantıya, Eşi Nurten Mirkelam ile birlikte katıldı. Başkan Mahmut Mirkelam, Birecik ilçesi için yatırım fırsatlarını anlatarak ilçesini tanıtıp Çin diplomatları ve İş adamlarını İlçeye yatırıma davet etti.Toplantıya Çinli diplomatlar ile Türkiye'nin önemli iş insanları da katıldı. "Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği" toplantısında Türk iş insanları önemli mesajlar verdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı gibi isimler Çin ile ticaretin önemini vurguladı.Editör: Ahmet Şen