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Bu haber 11 Eylül 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Gazeteci İsmail Saymaz Anlattı Dinleyenin AklıTutuldu

Gazeteci yazar İsmail Saymaz Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olduğu programda yeni kitabı Şehvetiye Tarikatı'ndaki korkunç detayları açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz Anlattı Dinleyenin AklıTutuldu

İsmail Saymaz Anlattı Dinleyenin Beyni Tutuldu



Gazeteci yazar İsmail Saymaz Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olduğu programda yeni kitabı Şehvetiye Tarikatı'ndaki korkunç detayları açıkladı. Gazeteci yazar İsmail Saymaz Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın konuğu olduğu programda yeni kitabı Şehvetiye Tarikatı’ndaki korkunç detayları açıkladı.

Tarikat şeyhinin müritlerine “badeleme” diyerek tecavüz ettiğini anlatan Saymaz’ın anlattıkları dudak uçuklattı!





 

Yandaş Kuran Kursunda Çocuk İstismarında Suçluyu Buldu: Kemalistler!

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğramasını değerlendirdi.


 

Bu Erkeklerin Hepsi Bunlardan Hoşnut 

Saymaz tarikatın ikinci adamı Ercan’ın Badeci Şeyh’le birlikte olduğunu ve bununla kalmadığını şu sözlerle anlattı;
“Badeci şeyh Uğur Korunmaz Ercan’la birlikte olmuş, Ercan’ın abisi Mesut da hocayla birlikte olmuş, Mesut’un karısı hocayla birlikte olmuş, Ercan’ın karısı hocayla birlikte olmuş, Ercan’ın karısının kardeşi Ahmet’le de birlikte olmuş, Ahmet’in sözlüsü ve nişanlısı var onlarla da birlikte olmuş… Bu erkeklerin hepsi bunlardan hoşnut”


Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Gazeteci İsmail Saymaz Anlattı Dinleyenin AklıTutuldu
Gazeteci İsmail Saymaz Anlattı Dinleyenin AklıTutuldu
Gazeteci yazar İsmail Saymaz Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olduğu programda yeni kitabı Şehvetiye Tarikatı'ndaki korkunç detayları açıkladı.
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