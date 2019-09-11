Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı

Ebubekir Ve Daha Onlarca Yetenekli Futbolcular Urfaspor Kulübü’nden Uzaklaşmıştı

40 Maç Forma Giyerek Başarılı Maçlar Çıkarmıştı

İlk Penaltıda Kelesini Gole Kapatan Ebubekir; Takımının Bir Üst Tura Atlamasına Büyük Katkı Sağladı

Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura TaşıdıŞanlıurfaspor alt yapısında yetişen ve profesyonel olan Ebubekir Elihoş TFF 1. Ligde mücadele takımda hocaları tarafından şans verilse de o dönemin yöneticilerinin popilst transferler peşinde koşması ve hatır gönül, dayı yeğen ilişkileri ile yetenekli futbolculara değil kendi ahbap çavuş ilişkilerinde ki baba oğullarına şans vermesi ile Ebubekir ve daha onlarca yetenekli futbolcular Urfaspor Kulübü’nden uzaklaşmıştı.İki sezon önce Karaköprü Belediyespor’a transfer olan genç kaleci, iki sezonda 40 maç forma giyerek başarılı maçlar çıkarmıştı.Bu sezon Karaköprü Belediyespor ile sözleşmesi devam eden Elihoş, transfer döneminde Karaköprü Belediyespor yöneticileri ve teknik heyetinin 37 yaşında kaleci tranfser etmesi takımdan bağlarını kopardı.Sivas Belediyespor ve Amedspor gibi 2. Lig takımlarından da teklif almasına rağmen kendi hedefi doğrultusunda takım kuran Rize’nin 3. Lig takımı Pazarspor’a transfer oldu.Pazarsporun ligde oynadığı Karacabey ve Nevşehirspor maçlarında kaleyi koruyan Ebubekir iki maçta da kalesini gole kapatarak takımının aldığı puanlara büyük katkı sağladı.Ziraat Türkiye Kupası’nda Kars 36 Spor deplasmanında oynanan ve A Spor ekranlarında canlı yayınlanan, normal süresi ve uzatama dakikaları golsüz biten maçta penaltı atışalrında ilk penaltıda kelesini gole kapatan Ebubekir takımının bir üst tura atlamasına büyük katkı sağladı.Urfasporun malum durumu, Karaköprü Belediyespor’un yabancı futbolculara teslim edilmesi Urfa futbolunun mevcut durumu en iyi şekilde özetliyor.Urfa.com Spor Servisi olarak Ebubekir Elihoş’u tebrik ediyor ve daha yüzlerce Ebubekir’in yetişmesi için kulüplerin ve yöneticilerinin futbolu bilen anlayan kişiler ve ilklerle yönetilmesini temenni ediyoruz.Editör: Ahmet Şen