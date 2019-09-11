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Bu haber 11 Eylül 2019 12:04:22 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçede bir projenin daha startını verdi. Belediye için yeni Araç Parkı çalışmalarını başlatan başkan Özyavuz, tarihi surların karşısında bulunan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde iş yerleri olan esnafa, mevcut araç parkı alanında yeni bir çarşı inşa edileceğini duyurdu.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Bir Proje Daha


Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçede bir projenin daha startını verdi. Belediye için yeni Araç Parkı çalışmalarını başlatan başkan Özyavuz, tarihi surların karşısında bulunan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde iş yerleri olan esnafa, mevcut araç parkı alanında yeni bir çarşı inşa edileceğini duyurdu.


Göreve geldiği günden itibaren projelerini bir bir faaliyete geçiren başkan Özyavuz, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Tarihin, tarımın ve inanç turizminin önemli dönüm noktası olan ilçede, Harranlı vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden turistlerin refah seviyelerini yükseltmek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için gece gündüz çalışan Başkan Özyavuz yenilikçi projelerle kısa zamanda ses getirmeyi başardı. 


Beş ay gibi kısa bir süre zarfında, Gastronomi Merkezi ve Harran Gözlem Evi, Otağ, Şeyh Hayat-i Harran-i, Hz. Yakup kuyusu, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Çocuk Bakım Odaları gibi projeleri bir bir hayata geçiren başkan Özyavuz yeni proje ile Harran halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor. 

Başkan Özyavuz konuyla ilgili yaptığı açıklama da ‘’Bugün Harran ilçemizde daha önce yapmayı planladığımız Araç Parkının inşaat alanındayız. Hz. Âdem’in ilk buğday tohumunu ektiği rivayet edilen, medeniyetlerin beşiği, yolların kesiştiği kent, dünyanın ilk ticaret merkezi, Emevilerin başkenti Harran ilçemizde yenilikleri artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Önümüzdeki günlerde inşaatı devam eden Araç Parkını hizmete açtıktan sonra şuan belediye hizmet binasının arka tarafında bulunan araç parkını kaldırıp o alanda 25 adet iş yerini içinde barındıran yeni bir çarşı yapmayı planladıklarının altını çizen Özyavuz ‘’Belediyemizin yan tarafında tarihi surların karşısında bulunan derme çatma iş yerlerini bu çarşıya taşıdıktan sonra görüntü kirliliği oluşturan bu iş yerlerinin yerinde peyzaj çalışması yaparak ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Göbekli Tepe yılı münasebetiyle ilçemizi ziyaret eden turist sayısında önemli bir artış var, ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin zaman geçirebilecekleri rahat edebilecekleri dinlenebilecekleri sosyal alanları yaptık ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Harran’ımızı dünyaya açılan bir kapı olarak tanıtmaya devam edeceğiz’’ dedi. 



Editör: Ahmet Şen
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Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçede bir projenin daha startını verdi. Belediye için yeni Araç Parkı çalışmalarını başlatan başkan Özyavuz, tarihi surların karşısında bulunan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde iş yerleri olan esnafa, mevcut araç parkı alanında yeni bir çarşı inşa edileceğini duyurdu.
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