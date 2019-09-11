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Bu haber 11 Eylül 2019 11:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir Belediye Başkanıyla Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir Belediye Başkanıyla Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelecek.




Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



 

Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın Yerine İse Başkanlığa Atanan Valiler Katılacak

Saat 13.00'te başlayacak toplantıya, AK Partili büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li belediye başkanıyla bir MHP'li başkan da katılacak.

Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak.

Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.


Editör: Ahmet Şen
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