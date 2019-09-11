HDP Kapısına Birlikte Dayandılar / ‘Evladımızı Almadan Burdan Gitmeyiz’

Pkk’yı Bitirecek Fotoğraf

Yeni Katılanlarla 20 Aile Oldu

Oğlum Ses Duyuyorsun?

Milletvekilleri, 15 Temmuz Kahramanı, Öncü Kadın Bir Arada

Tüm Milletimiz Pkk'ya Karşı Dreniş Başlamıştır

HDP Kapısına Birlikte DayandılarDiyarbakır’da PKK’nın kaçırdığı çocuklar için başlayan ‘evlat nöbeti’nin 8. gününde şehit ve gazi aileleri ziyarete geldi. Diyarbakır HDP il binası önündeki eyleme destek veren yüz kadar şehit ve gazi yakını, ‘Evladımızı almadan burdan gitmeyiz’ diyen ailelerle kucaklaştı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberinde onlarca şehit ve gazi yakını dün Diyarbakır’da HDP il binası önündeydi. Siirt, Batman, Ankara, Diyarbakır ve Şırnak’tan toplanmışlar, çocukları PKK’ya kanmış, kaçırılmış, zorla alıkonulmuş ailelere destek olmak üzere HDP kapısına dayandılar. Hep birlikte tek yürek oldular, ailelerden yükselen sese katıldılar. Tarihi buluşma dün öğlen saatlerinde gerçekleşti. Yüzler tedirgin, hepsi de evlat acısını yüreğinde taşıyan vatandaşlar, Türk-Kürt bölücülüğünü ayaklar altına aldılar ve belanın geldiği kaynağa yöneldiler. Lokman Aylar, HDP önünde tehditlere, şantajlara aldırmadan “evlat nöbeti”ne devam eden ailelere şöyle seslendi:“Bu ülkenin başına bela olan terör örgütlerini biz de sizler gibi lanetliyoruz. Acılarınızı paylaşıyoruz, Yeterki teröre karşı dik duralım. Ülkemizi, bayrağımızı, çocuklarımızı, PKK’ya, teröre kurban vermeyelim. Bu ülkenin, bu vatanın çektiği artık yeter. Kürdü Türk’ü hepimiz aynıyız. Biz komşu değiliz kardeşiz. Hep beraberiz,e tle tırnak gibiyiz, biriz. İnşallah bu vatanı, bu toprakları terörden, PKK’dan temizleyeceğiz. Bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Evlatlarınızı zorla dağa götürdüler, yıllardır göremiyorsunuz. Görseniz teselli olursunuz ama dağa çıkarılınca göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları kolejlerde okuyor, ama sizlerin çocuklarını dağlara mahkum ediliyor. Biz doğusuyla, batısıyla hep beraber kardeşiz, aynı haklara sahibiz. Tüm Türkiye’deki kadınlarımızı, STK’larımızı, herkesi buraya davet ediyoruz. Sizinle beraber, tüm Türkiye acınızı paylaşıyor. Dik duruşumuzu hiçbir zaman bırakmayacağız. Bugün burada Şırnak’tan, Siirt’ten, Batman’dan şehit annesi, kardeşi, eşi var. Şehit aileleri, sizin bu kutlu davanızı takdir ediyoruz, yanınızdayız. Hiç kimse teröre yandaşlık, yataklık yaparak siyaset yapamaz. Sizin yanınızdayız. Biz bedel ödedik, siz ödüyorsunuz, başka aileler ödemesin artık. Sizi çocuklarınızı dağa kaçıranlara bu bedeli ödeteceğiz, hesabını soracağız.”Ankara’dan Hanımca Derneği adına gelen Meyra Arslan da, annelere şöyle seslendi: “Kadın olarak başkentten geldik. Kıyamete kadar kopmaz bu bağlar” diyorum.Dün sabah 9’da HDP kapısındaki nöbetçi ailelere yeni konuklar geldi. Salih Aydın, kameralar aracılığıyla oğlu Mehmet’e “Oğlum geri gel” diye seslendi. Diğer anne, Latife Ödümlü, Ordu’dan gelmişti, 11 ay önce PKK’nın el koyduğu 23 yaşındaki oğlu Özgür’ün peşindeydi... Böylece “evlat nöbeti”ndeki aile sayısı 20’ye ulaştı.Diyarbakır’da yaşayan Salih Aydın tek geldi, işten izin almıştı, eşi ise oğlunun hasretiyle hastalanmış, evdeydi. Salih, “Bir de pazar günü geleceğim, izin aldıkça geleceğim” dedi.Anlattıklarına göre, Diyarbakır’dan geliyordu ve çocuğu 21 Mart’ta HDP’nin düzenlediği Nevruz’dan bu yana kayıptı. Oğlu, 1999 doğumlu Mehmet Aydın çalışıyormuş. Bu yıl Nevruz’da, arkadaşı Mehmet Ildız, sabah arayıp mitinge çağırmış ve ‘Eylem yerini HDP biliyor, oraya git sor’ demiş. “Mehmet o gün gitti ve gelmedi. Arkadaşı Mehmet, bizim oğlanın Irak Metine kampında olduğunu söylüyor” diye anlatıyor gözü yaşlı baba... Hatta oğlunun PKK içindeki kod adını bile söylemiş: Tekuşer!Dün sabahki ikinci katılımcı Latife Ödümlü, Ordu’dan yalnız geldi. Aslen Şirvanlı olan Ödümlü, 23 yaşındaki oğlu Özgür’ü kurtarmak umuduyla HDP kapısında nöbete başladı. Özgür, Dicle Üniversitesi’nde Kimya okuyordu, 3. senesiydi. Onbir ay önce dağa gitmiş. Anne Latife, Kürtçe aksanıyla, yarım Türkçesiyle oğluna şu çağrıyı yaptı: “Oğlum gelmezsen burdan kalkmıyorum.Oğlum ses duyuyorsun? Bir defa seni görücem, gel oğlum gel. Ben aradım seni her yerde, hiçbir yer kalmadı. Yurtdışına üç defa gittim. İran’a gittim, Irak’a gittim, Mahmur’a gittim, bulamadım...”Latife Ödümlü, on aydır bulamadığı oğlunu geri istiyor, “Bir oğlum askerde, bir oğlum kaçırıldı, PKK götürdü” diyor başka bir şey diyemiyor...Evlat Nöbeti’nin dünkü konukları arasında Ak Parti milletvekilleri Oya Erolat ve Zülfü Demirbağ’ın yanısıra Öncü Kadın GYK üyesi Mihriban Tatar, 15 Temmuz’da kendini FETÖ'cü sözde subayın kullandığı tankın önüne atarak protesto eden Metin Doğan ve Malatya’dan bir grup kadın ziyaretçi de vardı. Kendisi de bir şehit annesi olan Oya Erolat, evlatlarını HDP’den geri isteyen annelerle birlikte gözyaşı döktü “Sizi çok iyi anlıyorum, hasretinizi biliyorum” dedi.Daha önce de iki kez Diyarbakırlı anneleri ziyaret eden Öncü Kadın heyetinde bu kez Mihriban Tatar’la birlikte başka isimler vardı. Ankara’dan gelen heyet, evlatlarını geri isteyen annelerle kucaklaştı, “Çocuklarınızı geri alıncaya kadar sizin yanınızda olacağız” mesajını verdi.Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Bürosu Başkanı Erten Acır, dünkü buluşmaya ilişkin olarak, “Tüm milletimiz PKK’ya karşı direniş başlatmıştır” dedi ve “Bu şanlı direnişe özellikle gazi ve şehit ailelerinin destek vermesi” çağrısı yaptı. Acır, HDP önündeki eylem için ise şunları söyledi:“Hacire Akar’ın yaktığı ateş, HDP tarafından anaların isyanı olup dalga dalga büyüdü. ‘Başlarım Kürdistan’ına’ diye başlayan bir süreçte, oradaki analar, HDP’lileri bir figüran olarak görmek istemiyorlar. Bu işe aracılık ettikleri için çocuklarını PKK elinden kurtarmak için oradalar. HDP Kürt halkının desteklediği bir hareket de değil, halk üzerinde baskın bir güç oluşturuyorlar. Çocuklarını artık bu PKK illetine teslim etmemek için anaların isyanı başladı.”Editör: Ahmet Şen